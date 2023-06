Remy Ramjiawan

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur onthult bij Motorsport.com dat de formatie een topman heeft binnengehaald, waar de renstal de komende jaren op kan leunen. De Fransman wil nog niet zeggen wie hij heeft binnengehaald, wel zal diegene de wagen van 2025 en 2026 ontwerpen.

De renstal in Maranello is bezig met een flinke schoonmaak binnen het team. Daarvoor heeft de brigade Vasseur aangesteld als nieuwe kapitein op het schip en de Fransman is dan ook vooral gehaald om het team perspectief te bieden op de lange termijn. Het concept van de auto is dit jaar omgegooid en ook in het personeelsbestand vinden er een aantal wijzigingen plaats. Alles is erop gericht om de Scuderia binnen afzienbare tijd weer om de titel te laten knokken en Vasseur is blij met zijn nieuwe toptransfer.

Topman is binnengehaald

Ferrari zag David Sanchez naar McLaren vertrekken en Laurent Mekies is ook met zijn laatste periode bij het team bezig. Voor Vasseur was het dus taak om waardige vervangers te zoeken. "We weten dat als we willen werven, we niet in dagen spreken, maar in jaren. Ik heb een paar weken geleden een topman getekend om in 2025 mee te doen. Hij zal alleen in 2025 en 2026 aan de auto werken", zo legt hij uit. Het lijkt misschien wat ver weg, maar in de Formule 1 geldt de gardening leave en dus moet personeel een afkoelperiode ingaan, voordat het aansluit bij een nieuwe renstal.

Stap voor stap

"Het lijkt lang wachten. Maar aan de andere kant, als je het niet doet, zal het over zes maanden nog erger zijn. Je moet het accepteren als de basis van de Formule 1. Als je op een bepaald moment stopt, betekent dit dat je de impact nog meer uitstelt." Wat betreft de ontwikkelingen vindt Vasseur dat het team inmiddels op de goede weg zit. "We zijn de auto in deze richting aan het ontwikkelen om te proberen consistentie te krijgen en om ervoor te zorgen dat de auto iets makkelijker te besturen is. Stap voor stap gaan we de goede kant op", aldus Vasseur.