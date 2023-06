Lars Leeftink

Dinsdag 20 juni 2023 20:54 - Laatste update: 20:56

Ted Kravitz is van mening dat de straf die Red Bull heeft gekregen voor het overschrijden van de budgetcap in 2021 totaal geen impact heeft gehad. Deze uitspraak doet de Brit nadat Christian Horner in Canada had laten weten met Red Bull al bezig te zijn met 2024.

Aan het einde van het jaar 2022, een seizoen waarin alles goed leek te gaan voor Verstappen en Red Bull, kreeg het team een straf van de FIA voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. Het team zou 10% minder tijd krijgen in de windtunnel, waardoor het totaal voor 12 maanden op 63% kwam. Ferrari had 75%, Mercedes 80%. Ondanks dat dit werd gezien als een groot voordeel, blijkt tot nu toe dat de impact niet al te groot is. Sterker nog: de gaten lijken alleen maar groter te zijn geworden. Red Bull won tot nu toe alle races in 2023 en staat in beide kampioenschappen stijf bovenaan.

Red Bull focus op 2024?

Nu het team al zo'n grote voorsprong heeft in 2023, liet Red Bull-teambaas Horner weten dat het team al kijkt naar 2024. Kravitz vraagt zich in Ted's Notebook af of dit, samen met het huidige gat naar de concurrentie, niet een aanwijzing is dat de straf die Red Bull kreeg niet heeft gewerkt of niet zwaar genoeg was. "Als zij nu halverwege het jaar al de focus kunnen verleggen op volgend seizoen, dan is dat toch helemaal geen echte straf geweest, of wel soms? Het is een vicieuze cirkel. Als je zo'n goede auto hebt dit jaar, blijkt uiteindelijk de gereduceerde windtunneltijd geen straf."

Zoals gezegd hoeft Red Bull dit seizoen op het oog in beide kampioenschappen geen uitdaging te verwachten. Mercedes en Aston Martin staan al op meer dan 130 punten achterstand bij de constructeurs en Verstappen heeft het hele veld al op 69 punten of meer gezet. Na acht races heeft het team de touwtjes zo stevig in handen dat het met een schuin oog al kan kijken naar 2024, waarin het wederom favoriet zal zijn en het Mercedes, Ferrari en Aston Martin achter zich wil houden.