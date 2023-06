Vincent Bruins

Andrea Stella, de teambaas van McLaren, zegt naar de FIA te stappen vanwege de achtervleugel van de Alpine van Esteban Ocon. Lando Norris jaagde in de slotfase van de Grand Prix van Canada op de Fransman, maar het viel de jonge Brit op dat de achtervleugel van de blauwe bolide erg veel aan het wiebelen was. Stella vraagt zich af waarom de wedstrijdleiding vond dat de situatie niet onveilig was.

McLaren maakte voor de vijfde keer in acht Grands Prix dit seizoen een puntloze race mee. Norris en Oscar Piastri kwalificeerden zich binnen de top tien in een enerverende kwalificatie. De eerstgenoemde kwam als negende over de streep, maar viel door een tijdstraf van vijf seconden voor onsportief gedrag terug naar P13, terwijl de Australische rookie als elfde werd geklasseerd.

Meatballvlag

In de slotfase van de race op het Circuit Gilles Villeneuve probeerde Norris de achtste positie af te pakken van Ocon en het viel hem op dat de achtervleugel van de Alpine erg aan het wiebelen was. "Op een gegeven moment gaat hij er vanaf vallen, dat is nogal gevaarlijk. Het zit erg los. Het kan iemand raken, als het er vanaf valt. Dat kan afschuwelijk worden," zo klonk het over de boardradio. Ocon kreeg de meatballvlag niet te zien en dus mocht hij gewoon door met zijn race zonder een pitstop te maken om de achtervleugel te laten nakijken. "De wedstrijdleiding laat het zorgen voor de auto nu over aan de teams," vertelde Stella tegenover RaceFans. De meatballvlag was vorig jaar nog een punt van discussie, omdat Haas vond dat deze oneerlijk werd gebruikt en aan sommige teams vaker werd laten zien dan aan anderen. "Het is nu aan het team om te zeggen 'We moeten uitvallen' of 'We moeten de auto op de baan laten'. Dat is een lastige, omdat je moet kiezen tussen de veiligheid van alle betrokkenen en het maximaliseren van je resultaat."

Geüpgradede achtervleugel

"Dit probleem verdient meer aandacht en ik weet zeker dat het bij de Sporting Advisory Committee opnieuw aan de orde zal worden gesteld," vervolgde Stella. "Het is niet prettig, wanneer Lando een aantal keer zegt dat hij achter een auto zit met een wiebelende achtervleugel die hem elk moment kan raken, en dat er dan niks gebeurt. Lando zei ook dat het erger en erger werd, en dat was wat het zo zorgwekkend maakte. Het zag eruit alsof iets afgebroken was, want dat gewiebel kan niet normaal zijn. De FIA zou dit niet moeten accepteren. Het zou door het team zelf niet geaccepteerd moeten worden. We gaan zeker vragen of ze dachten dat het veilig was en waarom." De Alpine had een geüpgradede achtervleugel gekregen met een grotere, centrale steun bij de achtervleugel voor de Grand Prix van Canada. "Ik weet zeker dat dat ding niet werkte, zoals oorspronkelijk ontworpen was," zo sloot de 52-jarige Italiaan af.