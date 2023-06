Brian Van Hinthum

Maandag 19 juni 2023 14:24

Het meest bijzondere verhaal rondom de Grand Prix van Canada is toch wel het vogeltje dat doodgereden werd door Max Verstappen en de rest van de race vast bleef zitten in de brake duct van de Nederlander. Ho-Pin Tung denkt dat de regerend wereldkampioen van geluk mag spreken na de race in Montreal.

De Grand Prix van Canada werd zondagavond een prooi voor een soevereine Verstappen. De Nederlander vertrok van pole position, hield Alonso achter zich tijdens de start en hoefde vervolgens eigenlijk geen moment meer in zijn spiegel te kijken. Toch was het geen totaal vlekkeloze rit. Horner liet na afloop weten dat Verstappen tijdens de race in Montreal een - weliswaar dode - medepassagier in zijn RB19 had. De Limburger liet tijdens de race al horen dat hij dacht een vogel geraakt te hebben en in de herhalingen later viel inderdaad te zien dat het klopte wat de racewinnaar te melden had.

Artikel gaat verder onder video

Groot geluk

Die vogel was de rest van de race achtergebleven in de brake duct, het onderdeel dat belangrijk is om de prestaties van de remmen en de banden te verbeteren. Het verbaast Tung dan ook Verstappen de rit 'gewoon' uit heeft kunnen rijden. "Het is zeker een kwestie van geluk geweest dat hij niet is uitgevallen. In Spa vorig jaar hebben we nog gezien dat een tear-off van een vizier in een brake duct terechtkwam en voor problemen zorgde. Een vogel die vastzit in een brake duct levert natuurlijk net zo'n risico op", schrijft hij in zijn column voor NU.nl.

De analist refereert ook naar George Russell, die wél met problemen aan de remmen uitviel. "Over het algemeen is Canada daarnaast een van de zwaarste banen voor de remmen. We zagen halverwege de race al dat er bij sommige auto's bij het aanremmen van de chicane veel carbon remstofstofwolken verschenen. Russell viel ook uit met een rem-gerelateerd probleem, al had dat waarschijnlijk te maken met zijn crash eerder in de race en schade aan zijn remkoeling achter. Dat benadrukt echter nog eens hoe kritiek remmen zijn in Montreal", besluit hij.