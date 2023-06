Remy Ramjiawan

Maandag 19 juni 2023 14:53

Volgens Formule 1-commentator Olav Mol zou Formula One Management contact hebben opgenomen met het circuit van Hockenheim, om te babbelen over een eventuele terugkeer op de kalender. Circuitdirecteur Jorn Teske zou ook openstaan voor een terugkeer, wel wil hij onderhandelen over het kostenplaatje.

De laatste officiële Grand Prix van Duitsland werd in 2019 verreden op circuit Hockenheim. Het publiek kwam vooral opdraven tijdens hoogtijdagen van Michael Schumacher en toen de zevenvoudig kampioen er een punt achter zette, is ook de interesse in de sport langzaam aan, omlaag gegaan. Hoewel Sebastian Vettel met zijn succes het vuurtje nog enigszins heeft weten aan te wakkeren, is de populariteit van de sport niet meer zo hoog geweest als in de jaren negentig en begin 2000.

'Iedereen verdient geld aan de sport, behalve circuit'

In het Race Café legt Mol uit dat er een telefoontje is gepleegd vanuit de Formule 1, naar circuitdirecteur Tenske. Mol: "Hij heeft gezegd: 'Ik ben vorige week gebeld door Formula One Management. Of we kunnen kijken of we de Grand Prix van Duitsland nieuw leven kunnen inblazen.'" De sport zit wereldwijd in de lift en de organisatoren kunnen goed geld verdienen aan een raceweekend. Het desbetreffende circuit profiteert, ondanks de populariteit, niet altijd mee en dat wil Hockenheim met een nieuwe deal rechtzetten. "Het probleem voor ons is, al zouden we uitverkopen, dan draaien we nog steeds verlies. Dat is de discussie die we nu aan het aangaan zijn. Het moet niet zo zijn dat alles en iedereen geld verdient aan de Formule 1, behalve het circuit zelf", zo heeft Tenske bij Mol gemeld.

Slechts een telefoontje

Duitsland is op dit moment vertegenwoordigd in de koningsklasse van de autosport. Zo houdt Nico Hulkenberg de trots van het land hoog als coureur en Mercedes is officieel ook nog altijd een Duits team. Met de komst van Audi in 2026 zou het heel goed kunnen zijn dat FOM ook graag een race in het land zou willen hebben en daarvoor lijkt het te zijn uitgekomen bij Hockenheim. Toch bevinden de gesprekken zich allemaal nog wel in de verkennende fase, zo benadrukt Mol. Op dit moment is het volgens de commentator namelijk slechts een telefoongesprek, wel is het interessant dat de FOM zelf contact heeft opgenomen met het circuit, in plaats van andersom.