Lars Leeftink

Zondag 18 juni 2023 14:52 - Laatste update: 14:53

Toto Wolff heeft kritiek geuit op de regenbanden van Pirelli die tijdens het Formule 1 Grand Prix-weekend van Canada zelfs in de stromende regen amper werden gebruikt. De Oostenrijker is van mening dat de wets 'niet veel doen' nadat de coureurs ondanks de hevige regen gedwongen werden om de intermediates te gebruiken.

Tijdens een regenachtig weekend kampten coureurs, zeker op zaterdag, met aquaplaning en problemen met het zicht vanuit de auto. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell hadden ook last van de bandentemperatuur op de natte baan. Ondanks dat zouden ze wel op P4 en P5 terechtkomen na de kwalificatie voor de race. Een gridstraf voor Nico Hülkenberg zorgde ervoor dat ze naar P3 en P4 gingen en alleen nog Max Verstappen en Fernando Alonso voor zich hebben bij de start van de race om 20:00 uur.

Wolff over Pirelli

Toch viel het op dat, ondanks de enorm natte omstandigheden, de wets bijna volledig genegeerd worden. Dit terwijl de omstandigheden zo waren dat de wets wel gebruikt konden worden. Teams en coureurs vertrouwen de wets echter totaal niet. Wolff vind dat er aan de natte band gewerkt moet worden, zodat coureurs ook bij slecht weer resultaten kunnen boeken. Hij zei tegen Ralf Schumacher van Sky Germany het volgende over de wets. "Iedereen blijft liever op intermediates, tenzij de aquaplaning echt heel erg wordt." Op een vraag van Schumacher of bandenfabrikant Pirelli de wets moet gaan verbeteren, was Wolff duidelijk. “Ja, ik geloof dat we daar nu aan moeten werken, hoe we dat beter kunnen doen. Zoals je zei, de regenband zou de betere band moeten zijn in omstandigheden zoals op zaterdag. En dat is nu niet het geval.”

Mercedes 2023

Mercedes staat momenteel tweede in het kampioenschap bij de constructeurs met 152 punten en kent een betere start van het seizoen dan in 2022 het geval was. Het gat met Red Bull Racing is al meer dan 130 punten, maar Aston Martin en Ferrari zijn voor nu op achterstand gezet. In Spanje werd Mercedes tweede en derde tijdens de eerste race waarin de upgrades echt getest konden worden. In Canada maakt Mercedes zondagavond wederom kans om achter Verstappen P2 en P3 te veroveren en een volgende slag te slaan in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs.