Zondag 18 juni 2023 14:21 - Laatste update: 14:26

Max Verstappen heeft onthuld dat hij met Red Bull Racing op vrijdagavond een lange discussie heeft gehad om ervoor te zorgen dat de RB19 klaar was voor een lastige zaterdag. Dit bleek uiteindelijk een succes, gezien het feit dat Verstappen pole position veroverde na een regenachtige kwalificatie. De Nederlander is verder totaal niet bezig met teamgenoot Sergio Pérez, die het lastig heeft.

In gesprek met De Telegraaf wordt Verstappen gevraagd of een pole position zoals die in Canada mooier is dan een normale pole position in droog weer. "Of zo’n kwalificatie meer voldoening geeft? Ja, ik denk het wel. In de regen is het sowieso al wat meer het geval, dat coureurs meer boven komen drijven die zich in die condities comfortabel voelen. Ik heb het geluk gehad dat in mijn kartjaren mijn vader soms gewoon op de baan ging staan als het regende, om mij te dwingen de goede lijn te kiezen. Ik denk daarnaast dat we vrijdag zeker nog niet de snelste auto hadden en echt wel veel werk hebben verricht om de auto te verbeteren. Dat is ook gelukt.”

Praatsessie bij Red Bull

Na de vrijdag was het team verre van tevreden over de gang van zaken. Een lang gesprek op vrijdagavond leverde uiteindelijk het gewenste resultaat op. "We stopten pas vlak voordat de avondklok voor de teamleden inging, om tien uur. Dat heb je soms nodig. Er zijn ook dagen dat alles goed loopt. Dan zeg ik: ‘tot morgen, en als er iets is bel of app je maar’. Nu hadden we meer tijd nodig. Dan moet ik er tijdens die discussies ook bij zijn om te zeggen hoe ik de auto zou willen aanpassen. En dan hebben we het ook over de bandenkeuzes met het oog op de race, dat soort dingen."

Teamgenoot Pérez

Pérez had het, net zoals tijdens de afgelopen raceweekenden, lastig op zaterdag in Canada. De Mexicaan koos in Q2 niet op tijd voor de juiste band en maakte zelf tevens een fout, waardoor hij vanaf P12 gaat starten. Verstappen is er echter totaal niet mee bezig. "Ik ben vooral druk met mezelf, en zoals vrijdag om samen met mijn team het beter voor elkaar te krijgen met de auto. Nu drink ik na de kwalificatie een Red Bull, heb ik een meeting met het team en ga ik daarna lekker naar het hotel en douchen. Dan vind ik het voor nu allemaal wel even prima.”