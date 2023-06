Hamilton blijft voorzichtig na snelste tijd: "Het was een vreemde dag"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 17 juni 2023 09:43 - Laatste update: 09:53

Lewis Hamilton noteerde de snelste tijd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Canada, maar is er niet gerust op dat hij de snelste kan blijven. Sterker nog: de Brit denkt dat er meer uit de W14 te halen valt en dus is er werk aan de winkel voor Mercedes.

Mercedes kwam in Barcelona een stuk beter voor de dag dan eerder dit seizoen. Des te hoopgevender leken de eerste resultaten in Canada, maar Hamilton waakt voor teveel optimisme. “Het ging oké. We hebben lang geen anderhalf uur mogen rijden, dus ik had het gevoel dat we de tijd niet optimaal gebruikten. Ik wilde de baan op, de tijd daar maximaal benutten. Ik vind het geweldig om hier te rijden, dat gevoel heb je meteen als je de pits verlaat. Deze baan is te gek”

Hamilton beseft dat er werk aan de winkel is in Canada. “De auto voelde niet slecht, maar we hebben nog wel wat te doen. Het was niet de beste, maar ook niet onze slechtste training. Het gevoel was goed, maar het is lang geleden dat we op zo’n hobbelig circuit reden. Ik denk dat iedereen het daar lastig mee had. We moeten onze wegligging verbeteren en ook de balans in de bochten kan beter, dan hebben we het goed voor elkaar.”

Balen voor de fans

De zevenvoudig wereldkampioen ging ook nog in op de situatie eerder op de vrijdag, toen de eerste training gekortwiekt werd door problemen met de toezichtcamera’s van de wedstrijdleiding. “Het was een vreemde dag en ik baalde behoorlijk voor de fans langs de baan. Ik weet niet wat er precies aan de hand was met de camera’s, maar ik was blij dat we later wel de baan op konden.”