George Russell was het afgelopen weekend aanwezig in Istanbul om de Champions League-finale tussen Manchester City en Inter Milan [1-0] bij te wonen. Na afloop vierde hij het feestje met City-speler Jack Grealish en dat leverde leuke plaatjes op. Hij vertelt nu over zijn bijzondere ervaring in de Turkse metropool.

Russell woonde de finale bij met zijn vader en broer tijdens de reis naar het Atatürk Stadion in Istanboel, dezelfde locatie waar Liverpool 18 jaar geleden won met een opmerkelijk gevecht tegen AC Milan. De finale van zaterdag was een iets rustigere aangelegenheid met slechts één doelpunt, maar City pakte eindelijk de trofee waar ze al jaren naar verlangden. Grealish, die een soort social media-fenomeen is geworden door zijn fratsen, filmde zichzelf zingend op een volle afterparty met Russell erbij.

Veel emoties

In aanloop naar de Grand Prix van Canada vertelt hij over zijn bijzondere ervaring. "Met de kalender en de levensstijl die wij hebben, krijg ik niet zo veel kansen om samen met mijn vader en broer een herinnering voor het leven te creëren. Ze houden enorm van voetbal, dus we vonden het ontzettend leuk om bij Manchester City aanwezig te zijn. Mijn broer maakte foto's met Pep [Guardiola], Grealish en Kevin de Bruyne. Het was ontzettend leuk. Ik sprak met Jack Grealish. Er waren zoveel emoties. Op dat moment heb je even een moment om te kalmeren nodig."

Meer geslapen dan Grealish

De Britse coureur kan wat dat betreft de hele situatie ook wel goed reflecteren op zichzelf. "Toen ik op het begin met hem sprak kon ik zien waar hij doorheen ging. Ik kon daar ook goed mezelf in zijn. Je gaat wanneer je wint door zo'n enorme hype heen met alles wat er gebeurt. Dan heb je even één of twee uurtjes om door je gedachten heen te gaan en uiteindelijk komt alles dan hard aan. Dan slaat de gekkigheid in. Ik heb geen drie dagen achter elkaar gefeest en heb waarschijnlijk wel wat meer geslapen dan hij heeft gedaan", lacht hij refererend aan Grealish, die na de Champions League-winst flink aan het feesten geslagen was. "Maar het was zeker een goede avond."