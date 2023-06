Brian Van Hinthum

Dinsdag 13 juni 2023 14:48

Ferrari kan op dit moment maar moeilijk het tempo van Red Bull Racing bijhouden, al denkt Carlos Sainz dat het zeker mogelijk is om dit jaar een keer het team van Max Verstappen te verslaan. De Spanjaard concludeert echter wel dat de dominantie van de RB19 ervoor zorgt dat Verstappen niet snel een fout zal maken.

Voorlopig draait het hele Formule 1-seizoen rondom Red Bull en de Oostenrijkse renstal wist de eerste zeven races van het jaar allemaal te winnen. Helmut Marko liet zelfs weten dat het in principe mogelijk is om alle Grands Prix dit jaar te winnen. "Het is zeker mogelijk", klonk het destijds. "Als Max een probleem of een botsing heeft, kan Checo instappen. Mits hij in vorm is. Laten we ons eerst focussen op het winnen van onze honderdste Grand Prix in Montreal. Daarna kijken we richting de Oostenrijkse Grand Prix in Spielberg", liet hij optekenen.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull lastig te pakken

Sainz kwam met Ferrari voorlopig nog niet verder dan een vierde plaats tijdens de openingsrace in Bahrein, waardoor de Spanjaard momenteel een zesde plek in het wereldkampioenschap in handen heeft, op 112 punten achterstand van Verstappen. Toch weigert hij bij voorbaat de handdoek in de ring te gooien als het gaat om een overwinning dit jaar. "Je hoeft geen genie te zijn om te weten dat de Red Bull dit seizoen zeer lastig te pakken is", opent hij zijn gesprek met het Spaanse AS.

Geen fouten van Verstappen

Hij vervolgt: "Dat betekent echter niet dat Ferrari dat niet kan. We gaan ervoor knokken en dat betekent niet dat we geen races kunnen winnen. We staan op de uitkijk voor een overwinning." Het feit van Verstappen echter zelden een foutje maakt, werkt daar echter niet aan mee. Sainz denkt te weten hoe dat komt. "Het is lastig om Max in een foutje te forceren met een Red Bull die zo dominant en met zo weinig druk is", besluit de Madrileen, die momenteel 16 punten meer heeft dan teamgenoot Charles Leclerc.