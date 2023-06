Remy Ramjiawan

Zaterdag 10 juni 2023 11:19 - Laatste update: 11:52

Voor Nyck de Vries is de 24 uur van Le Mans nog altijd een race die hij winnend wil gaan afsluiten. De AlphaTauri-coureur heeft in het verleden meerdere pogingen gedaan, maar verder dan de vierde plek is hij nog niet gekomen. Voorlopig heeft hij zijn handen vol aan zijn avontuur in de Formule 1, maar Le Mans staat nog altijd op zijn bucketlist.

De Vries heeft in eigenlijk alle raceklassen waaraan hij meedeed wel een overwinning of een kampioenschap weten te pakken. Het avontuur in de Formule 1 is wat lastig van start gekomen, maar inmiddels lijkt de Nederlander op het goede spoor te zitten. In het seizoen 2019 - 2020 debuteerde De Vries in Le Mans met Racing Team Nederland en kwam het team als vijftiende over de streep. Ook in de jaren erop deed hij een poging, maar in 2022 kwam het voorlopig beste resultaat met TDS Racing, toen hij als vierde werd afgevlagd.

'Unfinished business'

In gesprek met GiveMeSport legt De Vries uit dat Le Mans nog altijd op de bucketlist staat. "Ik heb in de LMP2-klasse een aantal Le Mans-races gedaan. Uiteraard was Formule 1 mijn grootste droom, maar ik heb wel het gevoel dat ik nog unfinished business heb in Le Mans. Ik heb nog niet de kans gehad om voor de Le Mans-eindzege te strijden. Dat staat hoog op mijn lijstje", zo opent de 28-jarige Nederlander.

Voorlopig is F1 de prioriteit

Voorlopig heeft hij zijn handen vol aan de Formule 1, maar hij sluit een toekomstige poging om de 24 uurs race te winnen, zeker niet uit. "Dat is iets waar ik in de toekomst voor wil vechten. Ik houd van langeafstandsracen. Ik blijf er ook naar kijken en heb er veel vrienden. Ik houd van racen. Toch leef ik in het nu en Formule 1 is de koningsklasse van de autosport. Dat is waar ik wil zijn. Ik bekijk het per stap. De toekomst leidt mijn weg", aldus De Vries.