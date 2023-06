Remy Ramjiawan

Vrijdag 9 juni 2023 12:30 - Laatste update: 12:40

Voor voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg is het onbegrijpelijk dat het Duitse teams niet heeft geprobeerd om personeel van de aartsrivaal, Red Bull Racing, binnen te halen. Diverse teams hebben knappe koppen van het Oostenrijkse team overgenomen, maar Mercedes heeft zich daar voorlopig telkens buiten gehouden.

Het is de afgelopen maanden een draaimolen geweest voor het personeel van Red Bull buiten het circuit, met engineers en aerodynamica die werden gepolst door rivalen. Zelfs de hogere rangen van Red Bull waren niet veilig. Adviseur Helmut Marko gaf toe dat het het Oostenrijkse team "miljoenen" heeft gekost om CEO Christian Horner en Adrian Newey over te halen niet te vertrekken. Nu Red Bull de Formule 1 domineert, vindt Rosberg het volkomen normaal dat rivalen het personeel van het beste team uit elkaar plukken, en zegt hij dat dat "altijd gebeurt".

Artikel gaat verder onder video

'Dat is wat er altijd gebeurt'

Een van die mensen die al eerder de overstap heeft gemaakt, is Dan Fallows. "Ik heb ook gehoord dat Dan Fallows zijn salaris heeft verviervoudigd plus een belang in het team", zo beweert Rosberg op Sky Sports. "De teams gaan ervoor om te proberen het talent bij Red Bull weg te halen, wat de normale gang van zaken is in de Formule 1. Dat is wat er altijd gebeurt", zo benadrukt hij.

'Kennis binnenhalen is zo waardevol'

Aston Martin, McLaren, maar ook Ferrari hebben wel Red Bull-personeel binnengehaald en dus vraagt Rosberg zich af waar Mercedes in dit spel blijft. "Het is vreemd dat ze daar niet wat actiever in zijn. De kennis die je krijgt als je iemand van het beste team overneemt, is zo waardevol. Misschien is daarom een beetje verrassend", zo fronst hij zijn wenkbrauwen.