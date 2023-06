Jordy Stuivenberg

Woensdag 7 juni 2023 14:55 - Laatste update: 15:11

De organisatie van de Grand Prix van België is in vergevorderde gesprekken om de Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps te houden. De Belgische pers meldt dat het bij een deal de bedoeling is om afwisselend met Zandvoort een Grand Prix te organiseren, dus Nederland raakt dan zijn jaarlijkse F1-race kwijt.

Nu het zo goed als zeker is dat de Formule 1 niet naar Zuid-Afrika vertrekt voor een Grand Prix, lijkt België de beste papieren te hebben voor een nieuwe verbintenis. Het huidige contract van onze zuiderburen loopt aan het einde van dit seizoen af, maar de gesprekken zouden soepel verlopen, zo schrijft de omroep RTBF. Maandag zou de eerstvolgende afspraak gepland staan in Londen, waar het hoofdkantoor van de Formule 1 gevestigd is.

De Belgische krant Le Soir meldt dat de nieuwe overeenkomst voor België indirect slecht nieuws betekent voor de Nederlandse fans. Om het financieel aantrekkelijk te houden zou het plan zijn om de Grand Prix het ene jaar in België te verrijden en het jaar erna in Nederland. Die afwisseling dempt de kosten van het organiseren van de race. De Nederlandse organisatie heeft nog een contract tot en met 2025, dus de exacte invulling van de deal met België is nog niet duidelijk.

Kritische blik uit België

RTBF ontkent overigens dat er nu al sprake is van een wissel-deal voor België en Nederland. “Als België en Nederland gedwongen worden elkaar af te wisselen, dan kunnen ze het overwegen. Dat is nu echter niet het geval. Als ik het heel pragmatisch bekijk, dan is het beter om er om het jaar bij te zijn dan helemaal niet, maar persoonlijk vind ik het een slecht idee”, zo wordt F1-verslaggever Gaëtan Vigneron geciteerd.