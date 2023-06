Lars Leeftink

Maandag 5 juni 2023 17:51 - Laatste update: 21:05

Nico Rosberg heeft de meedogenloze manier onthuld waarop zijn wereldkampioenschapstrofee eind 2017 werd weggenomen nadat Lewis Hamilton het seizoen daarop weer wereldkampioen was worden.

De Duitse coureur stopte eind 2016 in de Formule 1 nadat hij zijn eerste en enige wereldtitel opeiste ten koste van zijn Mercedes-teamgenoot Hamilton. Tijdens zijn rol als analist bij Sky Sports rondom de Grand Prix van Spanje legde Rosberg uit dat zijn eerste overwinning in de Grand Prix van Monaco de enige trofee was die hij ooit mocht houden, wat vragen opriep over de trofee van het wereldkampioenschap. Rosberg legde vervolgens uit dat hij geen replica van de trofee in zijn appartement heeft staan en dat de trofee abrupt van hem werd afgenomen toen de titel van wereldkampioen in 2017 werd teruggegeven aan Hamilton. Dit is iets wat na elk seizoen normaal is, tenzij dezelfde coureur de titel opnieuw wint.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Onderlinge kwalificatieduels: Verstappen en Russell op voorsprong, De Vries 5-2 achter

Verhaal Rosberg

Rosberg geeft bij Sky Sports F1 antwoord op de vraag of je een replica van de wereldkampioenschapstrofee mag houden. "Nee, je moet de trofee van het wereldkampioenschap teruggeven. Je mag het maar een jaar houden. Ik moest het aan Lewis geven. Ik heb iemand het vervolgens bij mij thuis laten ophalen, in een kofferbak gestopt en naar het huis van Lewis laten rijden." De Duitse coureur was niet onder de indruk van zijn abrupte breuk met de trofee. "Dat was niet cool."

2023

Lewis Hamilton is sinds zijn laatste titel, in 2020, op zoek naar zijn achtste wereldkampioenschap in de Formule 1. In 2021 liep hij deze titel mis door een late safety car in Abu Dhabi, waardoor Max Verstappen langs hem kon gaan en kampioen kon worden. In 2022 en 2023 is de Red Bull van Verstappen te sterk voor de Mercedes van Hamilton, die in 2024 hoopt weer met Red Bull Racing om de titel te kunnen strijden en de oude rivaliteit weer nieuw leven in te blazen. Hij zal daarvoor echter eerst zijn contract bij Mercedes, dat tot eind 2023 loopt, moeten verlengen.