Vincent Bruins

Maandag 5 juni 2023 15:09

Nelson Piquet, de wereldkampioen van 1981, 1983 en 1987, en tevens de vader van Kelly en voormalig Formule 1-coureur Nelsinho, moet bijna een miljoen euro betalen na racistische en homofobische uitspraken gedaan te hebben. Afgelopen maart werd dit al besloten door de Braziliaanse rechtbank, maar de 70-jarige ging vervolgens in hoger beroep. Dat heeft hij nu ook verloren.

In november 2021 sprak Piquet Sr. in een interview over de crash tussen Hamilton en Max Verstappen in Silverstone. In dit interview noemde hij de Brit een 'neguinho', wat de Braziliaanse versie van het 'N-woord' is. De ophef rondom het interview ontstond enige maanden later, in juni 2022, toen de beelden van het interview op sociale media terecht kwamen. De drievoudig titelwinnaar bood Hamilton destijds zijn excuses aan en gaf aan dat zijn uitspraken verkeerd vertaald waren.

10 miljoen geeist

Niet veel later doken er echter nog meer beelden op, en ditmaal sprak Piquet zich uit over de titelstrijd tussen Hamilton en Nico Rosberg in 2016. Hierbij werden er wederom racistische en homofobische uitspraken gedaan door de voormalige coureur van onder andere Brabham, Williams en Benetton. Uiteindelijk besloten vier mensenrechtenorganisaties naar de Braziliaanse rechtbank te stappen. Hierbij eisten de organisaties een geldbedrag van 10 miljoen Braziliaanse Real, ongeveer 1,9 miljoen euro, vanwege de vermeende morele schade.

Eerste uitspraak

De Braziliaanse rechtbank deed afgelopen maart uitspraak. Piquet moest 5 miljoen Real, zo'n 950.000 euro, betalen, vanwege de morele schade. Rechter Pedro Matos de Arrudo, geciteerd door persbureau Reuters, verklaarde dat dit bedrag gekozen was "omdat men niet alleen de herstellende functie van wettelijke aansprakelijkheid in acht moet nemen, maar ook (en misschien vooral) de bestraffende functie, zodat we als samenleving op een dag vrij kunnen zijn van de verderfelijke handelingen genaamd racisme en homofobie."

In hoger beroep

De verdediging van Piquet is vervolgens in hoger beroep gegaan. Volgens O Globo, één van de grootste kranten van Brazilië, beweerden ze dat niet alle aspecten van de zaak waren bekeken en afgesloten. De rechter heeft dit echter weerlegd, dus Piquet heeft het hoger beroep verloren. Hij zal alsnog de schadevergoeding van bijna een miljoen euro moeten betalen.