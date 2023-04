Brian Van Hinthum

Zaterdag 22 april 2023 21:10

Max Verstappen en Lewis Hamilton kunnen ooit écht tegen elkaar opgemeten worden daar zij nooit tegelijk voor hetzelfde team reden. Toch denkt Verstappen's schoonvader Nelson Piquet dat de Nederlander van de zevenvoudig wereldkampioen zou winnen met hetzelfde materiaal.

Piquet komt de laatste jaren veelvuldig in het nieuws en vaak is dat niet per se op positieve wijze. De Braziliaan lag eerder bijvoorbeeld in de clinch met Hamilton, nadat racistische uitspraken van hem aan het licht kwamen. "De neguinho [een Braziliaanse variant van het Engelse N-woord], zette zijn auto erin terwijl er geen manier was om met twee auto's de bocht door te komen. Gelukkig voor hem [Hamilton] is alleen de andere persoon naar de klote gaan", liet de drievoudig wereldkampioen destijds optekenen.

Onschuld

De woorden zorgden voor een storm aan kritiek en Piquet werd racist genoemd, waarna hij zelf zijn handen in onschuld waste. "Dit is allemaal bullsh*t. Ik ben geen racist! Er is niks, maar dan ook niks van wat ik heb gezegd dat fout is. Wat ik zei, was totaal geen lomp woord. We gebruiken het zelfs voor sommige blanke vrienden. Ik gebruikte het woord een jaar geleden in een interview en ze komen er nu mee. Het heeft me wat problemen opgeleverd, maar eerlijk gezegd geef ik er niks om", liet hij optekenen.

Verstappen versus Hamilton

Voor het eerst sinds die tijd doet Piquet nu weer eens een uitspraak over Hamilton, die dit keer wat meer race gerelateerd is. De vader van Kelly Piquet gaat in op de vergelijking tussen Verstappen en Hamilton. "Het is lastig om directe vergelijkingen tussen de twee coureurs te trekken als ze niet in hetzelfde team zitten", citeert Sportsmanor. "Maar ik geloof dat Max wanneer hij bij Mercedes zou rijden Hamilton zou vernietigen. Hij zou boven komen drijven in een één tegen één-gevecht", besluit de Braziliaan.