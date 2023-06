Remy Ramjiawan

Donderdag 1 juni 2023 21:32

Dat Fernando Alonso zichzelf door zijn optredens voor Aston Martin weer populair heeft gemaakt, dat moge duidelijk zijn. Voor zijn thuisrace in Spanje had hij gehoopt op massa fans met een groen Aston Martin-shirtje en op de donderdag werd hij getrakteerd op waar volksfeest.

De tweevoudig kampioen zit al sinds 2001 in de koningsklasse van de autosport. Hoewel de Spanjaard eind 2018 een tijdelijk punt achter zijn carrière in de Formule 1 zette, keerde hij aan het begin van 2022 weer terug in de Formule 1, bij Alpine. Die relatie kreeg in augustus vorig jaar een opvallende wending, want de Spanjaard liet als donderslag bij heldere hemel weten dat hij de overstap naar Aston Martin zou gaan maken. Destijds was het een gewaagde keuze, want het was nog allerminst duidelijk dat het team van Lawrence Stroll deze stap zou gaan zetten.

Steunbetuiging fans

Over de toekomst van 41-jarige Alonso wordt een hele hoop gespeculeerd. De Spanjaard kan op zijn leeftijd nog mee met de grote mannen van de sport, maar voor hoe lang is nog de vraag. Toch doet dat niets af aan de huidige prestaties, waarbij een overwinning zijn podiumkoers dit jaar compleet zou maken. De Spaanse fans rondom het Circuit de Barcelona-Catalunya hebben in ieder geval hun kleur bekend. Groten getale fans waren namelijk op de donderdag aanwezig in de pitstraat en er was maar één man die ze wilden zien.

Grand Prix van Spanje

"Ik voel in Barcelona altijd die energie van de fans. Hier krijg ik enorm veel aandacht, maar er zijn ook verwachtingen dit jaar. De auto presteert namelijk erg goed. Laten we maar eens kijken wat we kunnen doen, hopelijk kunnen we een goede show op zondag geven", zo legt Alonso uit voor de camera's van Sky Sports F1.