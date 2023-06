Jeen Grievink

Lewis Hamilton behoort tot één van de meest succesvolle Formule 1-coureurs uit de geschiedenis van de sport. De Brit heeft maar liefst zeven wereldtitels in handen en boekte al 103 overwinningen. Max Verstappen pakte afgelopen weekend in Monaco zijn 39e zege, maar de Nederlander denkt niet dat hij Hamilton voorbij gaat streven.

Verstappen verbrak vorig weekend het record van Sebastian Vettel, die in dienst van Red Bull Racing de meeste overwinningen voor het team wist te behalen. Langzaam maar zeker laat Verstappen het ene na het andere record sneuvelen. En met zijn 25 jaar, is er nog tijd genoeg om uit te groeien tot de allergrootste die de sport ooit gekend heeft. Hamilton zou dan één van de coureurs zijn die aan het einde van de rit moet vrezen voor zijn records. De Brit is inmiddels 38 jaar en heeft geen winnende auto meer tot zijn beschikking. Verstappen denkt echter niet dat zijn rivaal van Mercedes zich zorgen hoeft te maken.

Verstappen hoeft Hamilton niet te overtreffen

"Nee, ik vind niet dat hij over zijn schouder hoeft te kijken", zo reageert Verstappen in een interview met Robb Report op de vraag of hij zo ver kan gaan dat hij de records van Hamilton kan doen sneuvelen. Volgens de Limburger heeft Hamilton nog wel een aardige buffer waar hij op kan teren. "Hij heeft zoveel bereikt in de sport", zo doelt Verstappen met name op de uiterst succesvolle jaren die Mercedes recentelijk achter de rug heeft. Daarnaast is Verstappen ook "nooit geïnteresseerd geweest" in het breken van records, zo zegt hij zelf. "Omdat deze dingen alleen gebeuren als je het geluk hebt lang in een goede auto te zitten. Niet iedereen heeft die luxe."

Verstappen geniet van het moment

Hamilton zat jarenlang in een sterke auto, waardoor hij nu zeven wereldtitels achter zijn naam heeft staan. Verstappen is de laatste twee jaar dominant en mocht daardoor twee kampioenschappen aan zijn portfolio toevoegen. "Gelukkig heb ik twee jaar in een goede auto gezeten om kampioenschappen te winnen, maar misschien stopt dat volgend jaar wel. Je weet het niet", zo zegt Verstappen, die zich daarom niet focust op de records van Hamilton, maar op het genieten in het hier en nu. "Ik geniet gewoon van het moment. Als het na dit jaar niet meer gebeurt (het winnen, red.), dan is het zo", aldus de Red Bull-coureur.