LIVE | GP Oostenrijk: Russell terug aan kop, voor Verstappen en Antonelli
LIVE | GP Oostenrijk: Russell terug aan kop, voor Verstappen en AntonelliMaak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Oostenrijk gaat om klokslag 15:00 uur van start. George Russell gaat zijn poleposition proberen om te zetten in de zege, maar zal de twee Ferrari’s achter zich moeten zien te houden. Daarnaast start klassementsleider Kimi Antonelli vanaf P4 en Max Verstappen gaat proberen plekken goed te maken vanaf de vijfde stek. Volg live alle ontwikkelingen via ons liveblog.
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