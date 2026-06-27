LIVE | Kwalificatie GP van Oostenrijk: Afvallers Q1: SAI, ALB, PER, BOT, ALO en STR
LIVE | Kwalificatie GP van Oostenrijk: Afvallers Q1: SAI, ALB, PER, BOT, ALO en STRMaak ons je Google-favoriet
De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk gaat om 16:00 uur van start op de Red Bull Ring. De mannen van Mercedes lijken zich klaar te maken voor een heftige strijd tussen het rijdersduo. Ook de McLarens leken het tempo te hebben en Max Verstappen kwam slechts enkele tienden tekort op de snelste tijd in VT3. Wie gaat er straks met de pole position vandoor? Volg het allemaal live via ons liveblog.
LIVE | Kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk
Kwalificatie
De volledige tijdenlijst van Q1.
Kwalificatie
Lawson weet zich goed te verbeteren en springt naar P4! Maar de vlag is inmiddels gevallen en de coureurs die achterblijven in Q1 zijn: Sainz, Albon, Pérez, Bottas, Alonso en Stroll.
Kwalificatie
Hadjar verbetert zichzelf ook niet en lijkt slechts een test te hebben uitgevoerd. Met nog iets meer dan één minuut te gaan wordt het nu drukker op de baan. Daarnaast wordt er door McLaren flink gekeken naar de wagen van Lando Norris, mogelijk is er een probleem in de wagen van de regerend kampioen.
Kwalificatie
Hadjar is wél naar buiten gegaan en de Fransman is in zijn snelle ronde nog niet aan het verbeteren.
Kwalificatie
Verstappen laat de rest van Q1 voor wat het is en is inmiddels uit de wagen gestapt. De Nederlander staat op P4 en verwacht niet in gevaar te komen.
Kwalificatie
De eerste runs zitten erop en het hele veld staat in de pitbox, met nog vijf minuten te gaan.
Kwalificatie
Daar waar Antonelli de snelste tijd achter zijn naam heeft staan, moet Russell het momenteel met P8 doen op maar liefst een halve seconde van zijn teamgenoot. Een opvallend groot verschil tussen het duo.
Kwalificatie
Russell gaat voor een tweede run op gebruikte softbanden. Ondertussen staan Sainz, Pérez, Bottas, Alonso, Stroll en Bortoleto in de gevarenzone met nog acht minuten te gaan.
Kwalificatie
Antonelli bepaalt het tempo weer met een 1:07.083 pakt hij de snelste tijd weer over.
Kwalificatie
Hadjar is ook snel en komt slechts één duizendste tekort op de tijd van Verstappen. Norris springt naar P1 met een 1:07.259 en Hamilton sluit aan.
Kwalificatie
Verstappen zet paarse tijden neer en neemt de snelste tijd over van Russell met een 1:07.407.
Kwalificatie
Russell is de eerste van de topjongens met een tijd achter zijn naam. Met een 1:07.811 springt hij naar P1. De McLarens zijn echter ook al op de baan net als de beide mannen van Red Bull en die van Ferrari.
Kwalificatie
Ocon opent de dans op de Red Bull Ring.
Kwalificatie
Het licht is op groen gegaan in Oostenrijk en dat betekent dat Q1 is begonnen. De eerste sessie duurt 18 minuten en de nummer 17 tot en met 22 blijven achter in de sessie.
Kwalificatie
Afgelopen seizoen was Lando Norris de snelste op de Red Bull Ring met een 1:03.971. Daar zijn we dit weekend nog niet in de buurt van gekomen.
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