Verstappen verkleint achterstand, Russell pakt snelste tijd af van Antonelli

George Russell heeft zijn visitekaartje afgegeven op de Red Bull Ring in de slotfase van de sessie. De Engelsman kwam telkens tekort op teamgenoot Kimi Antonelli, maar was in de laatste minuten met een 1:07.096 de snelste. Max Verstappen wist uiteindelijk wel het gat richting het duo van Mercedes te verkleinen, maar komt met iets minder dan drie tienden op P6 nog altijd tekort.

Het laatste trainingsuurtje begon om klokslag 12:30 uur op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Op vrijdag zagen we al temperaturen rond de 30 graden Celsius en dat was op zaterdag niet anders. Daardoor was ook de baantemperatuur flink gestegen naar een graad of 49 Celsius, wat weer een grote impact heeft op de bandenslijtage.

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Teams wachten af in openingsfase

Toen het licht op groen ging op de Red Bull Ring was het Sergio Pérez die als eerste even de benen ging strekken. De Mexicaan kende veel problemen op de vrijdag en zorgde ervoor dat de tweede vrije training met een rode vlag werd beëindigd, omdat zijn wagen was uitgevallen. Toch zorgde Pérez nog even voor een hachelijk momentje op weg naar bocht één. Daar blokkeerde hij zijn voorbanden bij het aanremmen.

Screeching through the braking zone! ?



A double front lock-up for Sergio Perez into Turn 1 early on in FP3 ?#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YEDEMWv4Ks — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Na zo'n tien minuten kwam met Franco Colapinto de tweede coureur de baan op. Niet veel later volgden Hülkenberg en Hadjar. Colapinto zette op de rode band een 1:09.829 neer en sprong daarmee naar de snelste tijd. Hülkenberg zat daar niet ver achter en was echter nog sneller bezig. Hij nam de snelste tijd over met een 1:09.684, totdat Hadjar op de harde banden over de streep kwam en een 1:09.230 op het bord wist te zetten.

Die tijd sneuvelde toen Norris zich op de baan meldde, met nog veertig minuten te gaan. De regerend kampioen was met een 1:07.832 de snelste en daar konden ook Hamilton en Russell niet aan tippen. Verstappen en Antonelli waren overigens nog altijd in de pitbox terug te vinden en hadden zich tot dat moment nog niet op de baan gemeld. Albon kende ook een megamomentje bij het uitkomen van de laatste bocht, waarbij de achterkant heen en weer wiebelde, maar de Williams-coureur wonderbaarlijk genoeg de FW-48 op de baan wist te houden.

Antonelli meldt zich en pakt direct snelste tijd over

Ook Verstappen en Antonelli kwamen uiteindelijk de baan op. De Mercedes-coureur nam gelijk de snelste tijd over met een 1:07.533 en Verstappen sloot aan op iets minder dan drie tienden. Toch was de Nederlander niet tevreden. Zo klaagde hij dat er iets niet helemaal goed zat en wees hij naar zijn earplugs, maar ook naar zijn balaclava. Hamilton liet daarna zien dat de SF-26 dit weekend ook mee gaat doen: met een 1:07.790 stond hij op P3.

Into P2 goes Max Verstappen for a brief moment ?‍?



It's a seemingly better start to the day for the Red Bull driver, despite Verstappen asking for a change to his earplugs ?#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/w99jAv1IB0 — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Verstappen zoekt twee tienden

Daar waar Verstappen op vrijdag nog bijna een halve seconde tekortkwam, was dat tijdens VT3 nog maar twee tienden. Vooral sector twee ging goed voor de RB22, maar in sector één en drie werd er telkens tijd verloren. Verstappen nestelde zich halverwege de sessie op P4 en Russell sprong naar de tweede tijd op zeventien duizendsten van zijn teamgenoot, met Leclerc op P3. Antonelli ging eventjes daarna weer een tandje sneller met een 1:07.134, waardoor hij Russell op P2 op bijna vier tienden van een seconde zette.

Kwalificatiekwartier

In het laatste kwartiertje kwamen de topteams opnieuw naar buiten met een vers setje rode banden. De kwalificatiesimulatie was dan ook begonnen. Antonelli wist zich in de eerste ronde niet te verbeteren, Verstappen was wel met paarse sectoren bezig en sloot met een 1:07.369 aan op P2, maar Antonelli had wel de snelste derde sector achter zijn naam staan. Norris kwam even later over de streep en verdrong Verstappen naar P3 en was maar negen duizendsten sneller. Maar toen kwam Hamilton over de streep en hij sprong naar P2 op 77 duizendsten van Antonelli. Russell wist zich tussen Hamilton en Norris te nestelen, maar kwam bijna twee tienden tekort op zijn teamgenoot.

In de laatste minuten wist Russell zichzelf nog op P1 te zetten, maar ook Antonelli ging er nog even voor zitten, maar wist uiteindelijk zijn tijd niet te verbeteren. Russell gaat daarom met een goed gevoel richting de kwalificatie en opvallend was vooral dat de hele top negen binnen één seconde terug te vinden was, hoewel dat ook wel te maken heeft met de relatief korte baan in Spielberg.

Geschreven door Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws. Bekijk volledige biografie

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