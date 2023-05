Formule 1 komt met speciale TV-uitzending voor jongste fans

Jordy Stuivenberg

Woensdag 31 mei 2023 20:15

Goed nieuws voor jonge F1-fans: de Formule 1 gaat samen met Sky een speciale uitzending maken voor kinderen en gebruikt de Grand Prix van Hongarije als proeftuin.

De kinderuitzending van de race krijgt aangepaste graphics, nieuwe geluidseffecten en andere animaties om het aantrekkelijker te maken voor jong publiek. Daarnaast worden 3D-graphics toegevoegd aan bepaalde camerabeelden. De uitzending zal in eerste instantie te zien zijn in Engeland en Duitsland, maar bij succes zou het zomaar kunnen dat het kanaal ook in Nederland beschikbaar komt.

In Engeland is voormalig wereldkampioen Nico Rosberg onderdeel van het presentatieteam van F1 Juniors. Hij wordt bijgestaan door Danica Patrick, die we nog kennen uit de IndyCar en Nascar, karttalent Zac en de tieners Braydon en Scarlett, een presentatieduo van kinderprogramma’s bij Sky. Zij zullen onder andere in gesprek gaan met hun favoriete coureurs en andere grote namen in de paddock. In Duitsland kunnen kinderen tussen de 10 en 14 jaar oud zich aanmelden om het programma te mogen presenteren.

Nieuwe generatie

Ian Holmes, verantwoordelijk voor de mediarechten en content creatie binnen de Formule 1, kijkt ernaar uit om jong talent in de paddock te verwelkomen én de jongere fans thuis beter te informeren. “We willen dat fans van alle leeftijden verliefd kunnen worden op de Formule 1. Het is dus geweldig om dit project op te pakken met Sky, een partij waar we al lang mee samenwerken. Dit is een primeur in de autosport. Ik kijk ernaar uit om dit project tot leven te zien komen en de nieuwe generatie presentatietalent aan het werk te zien.”

Jenson Button, zelf presentator bij de volwassen versie van Sky, hoopt stiekem een opvolger te vinden voor commentator David Croft. “We vinden het geweldig dat we de nieuwe generatie Formule 1-fans een platform kunnen geven om hun passie voor de F1 te uiten. De sport wordt namelijk steeds populairder onder jonge fans”, aldus de oud-wereldkampioen, die grappend afsluit: “Wie weet vinden we wel een nieuwe Crofty of Naomi Schiff.”