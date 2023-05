Remy Ramjiawan

Woensdag 31 mei 2023 09:13 - Laatste update: 09:15

Het team van Mercedes zal Mick Schumacher volgende week woensdag inzetten om de 2024-banden van Pirelli te gaan testen, zo meldt het Duitse Bild. De jonge Duitser is sinds dit jaar zijn vaste zitje in de koningsklasse bij Haas verloren en voert vooral het nodige test- en simulatiewerk voor Mercedes uit vanaf 2023.

Hoewel het 2023-seizoen nog lang niet over de helft van het jaar is, denkt Pirelli alvast vooruit en is het Italiaanse bandenmerk bezig met het rubber van volgend jaar. Daarvoor moeten weer de nodige testuren worden gemaakt en de bandenleverancier onthult dat er na de race in Barcelona wordt getest op het circuit met het nieuwe rubber. Ferrari en Mercedes zullen twee dagen lang rijden om de nieuwe constructie en compound voor het merk uitvoerig uit te proberen.

Mick komt in actie

Volgens het Duitse medium is Schumacher degene die voor Mercedes de banden van Pirelli aan de tand gaat voelen in Spanje. Hoe de dag er precies voor Schumacher uit gaat zien, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wel hintten de Duitsers op minimaal 500 kilometer die zal moeten worden verreden en Schumacher lijkt daarvoor te zijn uitgekozen. "Mick is blij met de kans", zo laat het medium optekenen.

Déjà vu

De laatste keer dat er een Schumacher in een Mercedes te zien was, was vanaf 2010 tot en met 2012. Toen ging het om vader Michael, die zijn rentree in de koningsklasse maakte na het afscheid in 2006. Zoon Mick kreeg in 2021 zijn kans in de Formule 1 bij het team van Haas en na enkele schuivers in 2022 besloot het Amerikaanse team hem te vervangen voor landgenoot Nico Hülkenberg.