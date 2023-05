Verstappen passeert bijzondere mijlpaal tijdens Grand Prix van Monaco

Vincent Bruins

Dinsdag 30 mei 2023 20:53

Max Verstappen heeft al een boel records in de koningsklasse van de autosport op zijn naam staan. Al hebben we het hier nog niet over een record, toch is de regerend wereldkampioen een bijzondere mijlpaal gepasseerd. Dat deed hij tijdens de Grand Prix van Monaco afgelopen zondag.

De coureur van Red Bull Racing was uiterst dominant op de straten van Monte Carlo. Hij startte vanaf pole position na een bloedstollende kwalificatie en reed vervolgens alle ronden aan de leiding. Een flinke regenbui in de slotfase van de Grand Prix in het prinsdom kon hem niet stoppen om op jacht te gaan naar zijn vierde overwinning van het seizoen.

Ronden aan de leiding

Vóór de Grand Prix van Monaco had Verstappen in totaal 1999 ronden aan de leiding gelegen in de Formule 1. Na afgelopen zondag 78 ronden gedomineerd te hebben, staat de teller bij de Nederlander nu op 2077 en is daarmee dus de tweeduizend gepasseerd. Van alle meer dan vijfhonderd coureurs die ooit hebben deelgenomen aan de koningsklasse, is Verstappen pas de zevende die dit is gelukt. Het is dus een bijzondere mijlpaal. In deze statistiek staat Lewis Hamilton nog wel bovenaan met maar liefst 5447 ronden, 336 meer dan Michael Schumacher. De actieve coureur die momenteel het meest dichtbij de tweeduizend staat, is Fernando Alonso met 1773 ronden.

Kilometer aan de leiding

Tijdens de Grand Prix van Spanje aankomend weekend kan Verstappen nog een belangrijke mijlpaal passeren. De 25-jarige coureur heeft namelijk tot nu toe in totaal 9981 kilometer aan de leiding gelegen in de Formule 1. Als hij op Circuit de Barcelona-Catalunya ten minste vijf ronden op de eerste plek weet te blijven, dan zal hij de 10000 kilometer bereiken. En als Verstappen 27 ronden aan de leiding gaat in de Spaanse Grand Prix, dan zal hij in die statistiek ook nog eens voorbijgaan aan de legendarische Jim Clark die op de zesde plek staat met 10125 kilometer.