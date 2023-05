Vincent Bruins

Dinsdag 30 mei 2023 19:16

Meer dan een zestiende plaats zat er tijdens de Grand Prix van Monaco niet in voor Sergio Pérez. Na een flinke klapper in de kwalificatie moest de Red Bull Racing-coureur de race in Monte Carlo vanaf de allerlaatste positie aanvangen. Hij maakte maar liefst vijf pitstops, waaronder een voor een nieuwe voorvleugel, nadat de Mexicaan achterop Kevin Magnussen was gereden in de Nouvelle Chicane.

Pérez vertelde over de boardradio dat Magnussen een 'brake test'-actie had uitgehaald in de krappe bochtencombinatie na de tunnel. De Haas-coureur legde na afloop van de zesde Formule 1-race van het seizoen uit dat dat echter niet waar was.

Schade aan diffuser

"Ik ben vaak geraakt. Twee of drie keer werd ik geraakt op mijn diffuser," vertelde Magnussen tegenover de aanwezige media. "Een andere keer ging mijn auto op de een of andere manier in de anti-stall in de chicane. Ik raakte de kerb en toen ging hij in de anti-stall, dus ik kon niet snel genoeg reageren en Checo reed op tegen mijn achterkant. Daardoor liep ik wat schade op, maar goed, we waren op dat moment toch al kansloos."

Hopen op rode vlag

Toen de hemelsluizen opengingen, bleef Magnussen buiten op slicks, hopend op een rode vlag en een gratis pitstop. "Aanvankelijk was het hopen dat het zou stoppen [met regenen] en dat we door konden gaan, terwijl we een pitstop zouden overslaan," legde de Deen uit. "Er waren al een paar mensen naar intermediates gegaan, dus als het zou stoppen met regenen, hadden we daar misschien wat posities kunnen winnen." Eerst was het alleen nat in de tweede sector en bleef het eventjes droog in sector 1 en 3. "Toen zag het er nog goed uit, maar toen het overal begon te regenen, waren we al veel tijd kwijtgeraakt. Ik drong aan om buiten te blijven voor het geval er een rode vlag zou komen, want dat was nog onze enige kans."