Vincent Bruins

Maandag 29 mei 2023 15:41

Max Verstappen reed tijdens de Grand Prix van Monaco van start tot finish aan de leiding. Ook een flinke regenbui in de slotfase van de race op de straten van Monte Carlo wist hem niet tegen te houden om zijn vierde overwinning van het seizoen te scoren. Wel was Fernando Alonso veel sneller in de eerste ronden op de intermediates. De Nederlander legt uit waarom.

Dankzij een puntloos resultaat voor Sergio Pérez heeft Verstappen nu een voorsprong van 39 punten op zijn Red Bull Racing-teamgenoot. Alonso heeft het gat naar Pérez in de tussenstand wat meer gedicht tot twaalf punten.

Grote voorsprong

"Het zit zo, ik had een grote voorsprong," begon Verstappen in de persconferentie na de Grand Prix van Monaco. "En ik wilde niet riskeren om dezelfde pace [als Alonso] te rijden of om zelfs sneller te gaan en dan in de muur te eindigen. Je moet [in de regen] wat voorzichtiger zijn. Je moet niet teveel risico nemen, maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook niet te langzaam gaan." De Nederlander was niet alleen langzamer dan Alonso op de intermediates, maar ook langzamer dan de coureurs die hij op een rondje had gezet.

Veranderingen op het stuur

"Op een gegeven moment had ik volgens mij ook nog Lando [Norris] direct achter me," vervolgde de regerend wereldkampioen. "En toen dacht ik: 'Nu moet ik echt even wat sneller gaan rijden.' Maar ja, het was geen comfortabele situatie om hier in de regen te rijden, maar gelukkig na vijf rondjes hielpen wat veranderingen die ik op het stuur deed, en dat gaf mij een betere balans en dat hielp zeker." Alonso wist in die vijf rondjes zijn achterstand te verkleinen van een halve minuut tot minder dan twintig seconden, maar uiteindelijk kwam de Aston Martin-coureur 27,921 seconden achter Verstappen over de streep.