Jan Bolscher

Zaterdag 27 mei 2023 21:09

De zaterdag in Monaco was een bijzondere. De kwalificatie is nergens zo belangrijk als in de straten van het Prinsdom, maar de kleinste vergissing bleek ook vandaag weer snel fataal.

Voor de aanwezige geschreven media wordt het op zaterdag eigenlijk pas vanaf dat de kwalificatie van start gaat, echt druk. Je moet erop tijd bij zijn als je een goed plekje in de vaak krappe 'media pen' wil, en dat betekent meestal dat je na Q1 vast naar buiten gaat. De vroege klapper van Sergio Pérez zorgde er echter voor dat de meeste journalisten al na enkele minuten na de start van de kwalificatie aan hun weg naar buiten begonnen. Het bleek echter onnodig, want de teleurgestelde Mexicaan meldde zich pas nádat de afgevallen coureurs in Q1 hun woordje hadden gedaan.

Hard gejuich voor de Spanjaard

Met de zon er vol op werd het al snel warm in de bomvolle media pen. Je staat daar schouder aan schouder met alle aanwezige collega's, en niemand wil logischerwijs een centimeter wijken. Een afgevaardigde van de FIA kwam echter een paar paraplu's tegen de zon brengen. Al met al sta je daar zo'n twee uur, maar op deze manier was het goed vol te houden. Naast de crash van Pérez was de strijd tussen Max Verstappen en Fernando Alonso het hoogtepunt van de kwalificatie. Er werd hard gejuicht toen de Spanjaard in Q3 bovenaan de tijdenlijst kwam te staan, en diep gezucht toen de Nederlander in zijn laatste run nog acht honderdsten van die tijd wist af te snoepen. Niet omdat ze niet willen dat Verstappen vanaf pole start, maar omdat vrijwel iedereen het Alonso had gegund.

Alonso zet in op slechte start Verstappen

Pérez erkende meteen dat hij het vandaag volledig zelf heeft vergooid. "Ik kan niet geloven wat ik heb gedaan. Dit is wel wat we hadden besproken om zoveel mogelijk uit de auto te halen, maar ik ging gewoon over de limiet heen. Ik was passagier in mijn eigen auto", zo klonk het. Alonso verscheen op zijn beurt met een gigantische glimlach in de pen. De tweevoudig wereldkampioen noemde de tweede startrij een fantastische prestatie, en heeft zijn plan van aanpak voor de zondag ook al klaar: "Het is best een korte run naar de eerste bocht toe, maar inderdaad, wij hebben doorgaans wel een goede start dit jaar. Max is wat inconsistent met de starts dit seizoen, dus hopelijk heeft hij morgen weer een slechte", klonk het met een knipoog.

Hamilton hoopte op stunt Alonso

Lewis Hamilton moest uiteindelijk tekenen voor de zesde plaats, maar schuift door naar P5 vanwege de straf voor Charles Leclerc. De zevenvoudig wereldkampioen was de allerlaatste die zijn opwachting maakte bij de geschreven media. Hij vertelde blij te zijn met zijn ronde, omdat de banden onder zijn W14 niet op temperatuur wilde komen. Saillant detail was dat Hamilton hoopte dat Alonso pole zou veroveren. De twee zijn immers niet elkaars beste vrienden. "Ik dacht echt van 'oh dit zou fantastisch zijn', maar die Red Bull is gewoon te snel. Die Aston Martin zit nu bijna op het niveau van de Red Bull, die hebben echt fantastisch werk geleverd. Ik ben erg blij voor Aston Martin en ik hoop dat wij daar straks ook staan", vertelde hij.