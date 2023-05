De Vries stond meerdere media ter woord: "Gebeurt alleen als er stront aan de knikker is"

Jeen Grievink

Vrijdag 26 mei 2023 13:38 - Laatste update: 13:39

Nyck de Vries kent vooralsnog een moeizaam debuutseizoen in de Formule 1. De coureur van Scuderia AlphaTauri staat dan ook behoorlijk onder druk. In Monaco is het dus erop of eronder voor de man uit Sneek, die gisteren zowel de internationale als de Nederlandse pers ter woord stond. En dat gebeurt alleen als er 'iets gebeurd is', zo stelt GPFans-reporter Jan Bolscher, die erbij was.

De Vries scoorde in zijn eerste wedstrijden voor AlphaTauri nog geen punten, terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda wel al tweemaal een top tien klassering wist te bereiken. Ook in de kwalificatie moet De Vries het afleggen tegen zijn Japanse collega en dit alles is tegen het zere been van Dr. Helmut Marko, de opleidingsmanager van Red Bull, die toch wel graag zou zien dat De Vries spoedig verbeterd. Er zijn inmiddels gesprekken geweest tussen Marko en De Vries en de zogenaamde 'gele kaart' is inmiddels uitgedeeld aan de Nederlander. Hoe kijkt hij zelf aan tegen alle kritiek? GPFans-reporter Bolscher vroeg het hem in Monaco.

In Monte Carlo stond De Vries op donderdag zowel de internationale geschreven media als de Nederlandse geschreven media ter woord. En dat is niet perse gebruikelijk, zo stelt Bolscher, die in de nieuwe GPFans News-video op YouTube zijn verhaal deed. "Dat gebeurt meestal als er stront aan de knikker is of als er iets gebeurd is, als er veel gezegd is. Dus dat was al opvallend", zo begint Bolscher, die zelf ook bij het mediapraatje aanwezig was. "Hij had ook veel te zeggen. Ik vond ook dat hij zichzelf goed verwoorde. Hij zei ook van 'ja, ik heb fouten gemaakt, ik erken dat ik fouten heb gemaakt, het moet ook beter. Maar wat de media allemaal schrijft, ik lees het niet, ik doe er niet zoveel mee en het doet me niet zoveel.'"

