Jeen Grievink

Vrijdag 26 mei 2023 10:54 - Laatste update: 11:03

De Grand Prix van Monaco is een unieke race in meerdere opzichten. Het nauwe en bochtige stratencircuit heeft een afwijkende lay-out ten opzichte van de andere races op de kalender en dat is in het nadeel van Red Bull Racing. Dat stelt voormalig Formule 1-coureur Mika Häkkinen in zijn column voor Unibet.

De RB19 van Max Verstappen en Sergio Pérez is tot op heden superieur gebleken. De auto blinkt uit op het gebied van topsnelheid en aerodynamische efficiëntie. Maar juist deze twee aspecten brengen nauwelijks voordeel op het stratencircuit van Monaco. Dr. Helmut Marko zei al dat zijn team niet de favoriet is in Monte Carlo en Häkkinen lijkt zich hier bij aan te sluiten. De Fin waarschuwt Verstappen en Pérez voor een domper in het Prinsdom. "Dit circuit speelt Red Bulls topsnelheid en aerodynamische efficiëntie niet in de kaart", zo laat de oud-coureur optekenen.

Ferrari en Aston Martin openen aanval op Red Bull

Ferrari en Aston Martin zullen de teams zijn waar Red Bull het meest van te vrezen heeft in Monaco, zo denkt Häkkinen. Ferrari is het gehele jaar al sterk over één ronde en de kwalificatie is in de dwergstaat nog eens extra belangrijk. De auto van Aston Martin is sterk in bochtige gedeeltes en kan goed omgaan met de banden, iets waar in Monaco een voordeel mee behaald kan worden. "Ferrari domineerde de kwalificatie vorig jaar en ze zullen hopen dat te kunnen herhalen", zo zegt Häkkinen over de Italiaanse renstal. Vanuit Aston Martin verwacht hij veel van Fernando Alonso, die dit seizoen in bloedvorm verkeert. "Hij is in fantastische vorm."

Vraagteken achter Mercedes

Of Mercedes - met hun nieuwe updatepakket - wat kan betekenen op het Circuit de Monaco, blijft even afwachten. "Monaco is niet het beste circuit om een nieuwe ontwerpfilosofie te testen en ontwikkelen, maar als deze veranderingen Hamilton en Russell een betere connectie geven met de auto, zou dat een goede stap vooruit zijn op een baan waar vertrouwen beloond wordt", aldus Häkkinen.