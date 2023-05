Een reuzensport in een dwergstaat: hoe ontvangt het minuscule Monaco de Formule 1?

Brian Van Hinthum

Vrijdag 26 mei 2023 07:59 - Laatste update: 08:27

De Grand Prix van Monaco barst dit weekend in volle glorie los vanuit het pittoreske Monte Carlo. Een dwergstaat met zo'n 36.000 inwoners op een oppervlakte van slechts 2,03 km². Is het met het grote publiek dat richting het op één na kleinste land ter wereld trekt grote chaos of gaat alles probleemloos in zijn werk? GPFans zocht het uit.

De Formule 1 is natuurlijk een wereldwijde sport en het gigantische circus trekt jaarlijks langs wereldsteden als Miami, Barcelona en São Paulo, al strijken we tegelijkertijd ook neer in het kleine stranddorpje Zandvoort en dus de dwergstaat Monaco, misschien wel één van de meest bizarre plekken op aarde. De bevolkingsdichtheid van het kikkerlandje is één van de meest dichte ter wereld. Niet gek natuurlijk met de 36.663 inwoners die het telt op de oppervlakte van net iets meer dan twee vierkante kilometer. Monaco is daarmee qua oppervlakte kleiner dan bijvoorbeeld Central Park in New York City, dat 2,59 vierkante kilometer groot is. Vergelijk Monaco ook maar eens met het dorp of de stad waar je vandaan komt, grote kans dat het vele malen groter is.

Een wereldsport in een miniland

Als er dan een gigantisch wereldwijd sportevenement als de Formule 1 plotseling neerstrijkt op zo'n klein stukje grond, dan moet het toch simpelweg één grote chaos worden waarbij alle wegen vol met files staan? Kijk bijvoorbeeld naar de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, waar elke bezoekers verzocht wordt om met de fiets of trein te komen en het hele stranddorp vanaf donderdag op slot wordt gegooid om de grote hordes enthousiaste fans niet in één grote chaos om te laten zetten. In Monaco is het voorlopig - toegegeven, we hebben alleen nog de donderdag erop zitten - haast bizar hoe gestroomlijnd en georganiseerd alles in zijn werk lijkt te gaan met de infrastructuur.

Oom agent is volop aanwezig

De race in het steenrijke prinsendom is natuurlijk hét evenement van het jaar en dat lijk je aan alles te kunnen merken. De toegangswegen naar Monaco zijn goed begaanbaar, overal wordt voor zowel fans als media duidelijk aangegeven waar je naartoe moet en iedereen lijkt duidelijk te weten wat hij of zij moet doen. De wegen worden goed gecoördineerd en bewaakt en op elke paar honderd meter staan er wel officiers om ervoor te zorgen dat het aanwezige verkeer zo snel en veilig mogelijk naar de beoogde bestemmingen wordt begeleid. Niet gek ook dat er overal politie voor is: Monaco beschikt over één politieagent per 100 inwoners. Dat wil dus zeggen dat het land de beschikking heeft over maar liefst 366 politiemedewerkers, een moyenne waar we in Nederland van kunnen dromen.

Het centrum zelf lijkt ook compleet ingesteld op het ontvangen van de enthousiaste fans en ook voor de media lijkt alles pico bello ingericht. Vooraf was de verwachting dat je wellicht op allerlei omslachtige manieren je weg naar de paddock moest zoeken, maar in werkelijkheid parkeer je in Monaco je auto in een grote parkeergarage vlak langs de paddock, waardoor je met een klein stukje lopen bent waar je moet zijn, zonder chaos en poespas. Nogmaals: we hebben op dit moment alleen de donderdag erop zitten, maar voorlopig is één ding zeker: Monaco ademt Formule 1 en doet er alles aan om dat op een zo geweldig mogelijke manier te verkopen aan de aanwezige fans, medewerkers, media en teams. Of we daar na zondag nog steeds zo over denken, komen we later op terug.