Jeen Grievink

Vrijdag 26 mei 2023 06:59

Sergio Pérez gaat er alles aan doen om tijdens de Grand Prix van Monaco het gat richting klassementsleider Max Verstappen te verkleinen. De Mexicaan staat erom bekend sterk te zijn op stratencircuits en hoopt in het Prinsdom dan ook op 'de vrije hand' van Red Bull Racing in zijn strijd met Verstappen.

Pérez en Verstappen ontlopen elkaar veertien punten in het kampioenschap, in het voordeel van de Nederlander. Het is echter nog niet eerder zo close geweest tussen de twee Red Bull-coureurs en dus wil Pérez de druk er vol op houden. De coureur uit Guadalajara hoopt in Monaco zijn sterke punten te kunnen benutten. Checo staat erom bekend een echte straatvechter te zijn, die op nauwe, bochtige circuits goed uit de voeten kan. In het Prinsdom zou hij dus wel eens in het voordeel kunnen zijn ten opzichte van Verstappen. Pérez hoopt dan ook dat hij kan vechten voor de overwinning en dat Red Bull niet de handrem erop gaat zetten wat betreft de onderlinge strijd tussen de teamgenoten.

Artikel gaat verder onder video

Pérez hoopt gat met Verstappen te verkleinen

Als het aan Pérez ligt, verlaat hij Monaco met een nieuwe overwinning op zak en verhoogt hij de druk op de schouders van Verstappen. "Dat zal zeker belangrijk zijn", zo vertelt hij in de persconferentie tegenover onder meer GPFans. "Ik wil niet dat hij (Verstappen, red.) bij me wegloopt in het kampioenschap. Ieder weekend is in dat opzicht natuurlijk een nieuwe kans om het gat te verkleinen." Pérez hoopt echter niet dat Red Bull in gaat grijpen wanneer het op de baan spannend gaat worden wie er met de overwinning vandoor gaat. De Mexicaan hoopt dat zijn team hem en Verstappen vrij laat vechten.

Pérez rekent op steun Red Bull in Monaco

"Ik heb dit jaar twee races gewonnen en de strijd ligt nog helemaal open. Zo lang ik weekend op weekend goede resultaten blijf behalen op de baan, reken ik erop dat het team mij volledig blijft steunen", zo laat Pérez weten. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft eerder al laten weten geen teamorders te zullen uitvaardigen, mits de coureurs in het teambelang blijven denken.