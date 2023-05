Jan Bolscher

Donderdag 25 mei 2023

De donderdag in de paddock zit erop. Na een noodgedwongen weekend zonder Formule 1, bracht de media-dag in Monaco een aantal interessesante gespreksonderwerpen teweeg.

De logistiek in Monaco blijft indrukwekkend. Ondanks de minimale ruimte is er voor de media parkeergelegenheid op een steenworpafstand van de ingang van de paddock. Ten minste, op de donderdag in ieder geval. De motorhomes van de teams zijn in een lange rij opgesteld, met een klein beetje ruimte aan de voor- en achterkant. Dat belooft volle bak te worden op de dagen dat het écht druk wordt op het circuit. Red Bull onderscheidt zich in dit opzicht van de rest. De energiedrinkgigant heeft het welbekende Energy Station ook meegenomen naar Monaco, wat de hospitality voor zowel Red Bull Racing als AlphaTauri vormt. Dit zijn de enige twee teams met een losstaand motorhome, en dus geen deel uitmaken van het strak opgestelde rijtje.

De Vries zoekt het bij zichzelf

Door naar de coureurs. Nyck de Vries beet vandaag om 11:30 uur het spits af, opvallend vroeg voor op de donderdag. De AlphaTauri-coureur stond eerst alle geschreven pers te woord, om daarna een sessie met alleen de aanwezige Nederlandse pers af te werken. Vaak kan je uit zoiets wel opmaken dat er het een en ander besproken dient te worden. De Vries was de afgelopen weken natuurlijk onderwerp van gesprek nadat geruchten de ronde deden over een eventuele vroegtijdige exit in de zomerstop en de inmiddels roemruchtige gele kaart van Red Bull-topman Helmut Marko. De 28-jarige Nederlander stelde zich sterk op. Hij erkende fouten gemaakt te hebben en zelf ook te weten dat het beter moet, maar hecht verder totaal geen waarde aan de recente mediastorm: "Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten", klonk het onder andere. "Zoals ik zei, is dat voor mij niets nieuws. Dat is hoe het altijd is geweest. Ik kan alleen maar mijn best doen."

Toekomst Alonso

Verder was er natuurlijk veel aandacht voor de recent aangekondigde deal tussen Aston Martin en Honda. Beide partijen gaan vanaf 2026 met elkaar in zee. Aston Martin-teambaas Mick Krack gaf vroeg in de ochtend prijs dat er geen exacte duur aan de deal hangt, maar dat er gesproken wordt over in ieder geval tot en met 2030. Of Fernando Alonso dan nog van de partij is? Krack zou niet weten waarom niet. De Spanjaard zelf was tijdens de persconferentie iets voorzichtiger in zijn uitspraken: "Het is nog ver weg. Ik voel me fris, gemotiveerd en snel. Maar er komt een dag dat ik wakker wordt en niet meer gemotiveerd ben. Als ik niet meer snel genoeg ben, ben ik de eerste die mijn hand opsteekt en zegt dat het goed is geweest", klonk het. Mocht hij in 2026, Alonso is dan 44 jaar, niet zelf meer achter het stuur zitten, sluit hij een andere rol binnen het team niet uit.

Hamilton en Leclerc voor het blok

Een ander opvallend moment tijdens de persconferentie vond plaats tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De zevenvoudig wereldkampioen wordt de laatste tijd in het geruchtencircuit regelmatig gelinkt aan Ferrari. Of Leclerc de de Brit als teammaat zou willen? "Iedereen zou Lewis als teammaat willen. Iedereen kan van hem leren", klonk het. Hiervoor gaf hij echter eerst aan dat zijn huidige teammaat, Carlos Sainz, het momenteel uitstekend doet. Hamilton zelf maakte korte metten met het gerucht: "Een individu in deze ruimte heeft dit geschreven. Misschien verveelde hij zich omdat Imola was afgelast", klonk het met een knipoog. "Er is geen contact met Ferrari geweest." De 38-jarige coureur hoopt dat zijn nieuwe deal bij Mercedes binnen enkele weken klaar is om ondertekend te worden.