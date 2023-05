Jeen Grievink

Donderdag 25 mei 2023 19:04 - Laatste update: 19:07

Dr. Helmut Marko en Ted Kravitz zien allebei een grote concurrent voor Max Verstappen aankomend weekend in Monaco. De Grand Prix in het Prinsdom zou wel eens ten prooi kunnen vallen aan Fernando Alonso, zo denken beide. Het topsnelheidsvoordeel van Red Bull Racing valt namelijk weg op dit nauwe stratencircuit.

Red Bull is tot op heden verreweg het snelste team op de grid, maar in Monaco valt het grootste voordeel dat de Oostenrijkers hebben, weg. De RB19 is namelijk vooral op de lange rechte stukken pijlsnel, en die zijn er in Monaco nauwelijks. Het nauwe stratencircuit vergt een geheel eigen aanpak vanwege de smalle straten en de vele bochten. Waar Verstappen steevast als favoriet wordt aangewezen voor een Grand Prix, liggen er in Monaco meer kanshebbers voor de winst op de loer. Marko en Kravitz zijn het erover eens dat bijvoorbeeld ook Alonso een uitstekende kans maakt om te winnen in het Prinsdom.

Alonso gaat 33e zege pakken volgens Kravitz

Kravitz laat in de podcast van Sky Sports F1 weten dat niet Verstappen, maar Alonso in zijn ogen de gedoodverfde favoriet is om de Grand Prix van Monaco te winnen, aankomende zondag. "Ik denk dat Fernando Alonso zijn 33e overwinning gaat pakken", zo laat de analist optekenen. "Ik weet dat hij hier veel in heeft geïnvesteerd. De auto is een beetje draggy, maar de banden doen het goed bij de Aston Martin van Alonso. En hij is een dusdanig slimme gozer, dat hij weet hoe die moet winnen in Monaco." Kravitz ziet zijn mening goedgekeurd worden door Marko, die tegenover Motorsport-Magazin hetzelfde zegt.

Marko verwacht ook veel van Alonso

"Alonso is altijd goed", zo begint Marko. "Het nadeel van een lagere topsnelheid maakt in Monte Carlo niet uit. Als hij een goed weekend heeft en vooraan staat na de kwalificatie, dan is hij zeker een kandidaat." Ook in Ferrari ziet Marko op het bochtige circuit een kanshebber. "Het grootste voordeel (voor Ferrari, red.) is de opwarming van de banden", aldus de man uit Graz.