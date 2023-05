Hoe laat begint het raceweekend in Monaco?

Redactie

Vrijdag 26 mei 2023 08:59

De Formule 1 is gearriveerd in Monte Carlo en dat betekent dat het tijd is geworden voor de Grand Prix van Monaco. Vanwege het uitvallen van de race in Imola, heeft de koningsklasse een pauze gehad van zo'n drie weken, maar dit weekend gaat het spektakel weer los.

Max Verstappen is nog altijd de klassementsleider in de Formule 1. Met een voorsprong van veertien punten op teamgenoot Sergio Pérez leidt de Nederlander het kampioenschap. Fernando Alonso bezet de derde plek en voor de race in Monaco dicht de Spanjaard zichzelf, door de layout van de baan, een flinke kans toe op de overwinning. Ook Ferrari kan sterk voor de dag komen en Mercedes heeft het nieuwe updatepakket ook meegenomen. Alles lijkt te wijzen naar een interessante race in Monaco.

Artikel gaat verder onder video

Tijdschema

Daar waar het weekend in het verleden al op donderdag werd geopend met twee vrije trainingen, is dit sinds 2022 niet meer het geval. Op vrijdag 26 mei om 13:30 uur begint het raceweekend met de eerste vrije training, gevolg door de tweede vrije training om 17:00 uur. Op zaterdag 27 mei zal om 12:30 uur de derde vrije training verreden worden, waarna om 16:00 uur de belangrijke kwalificatie zal volgen. Vervolgens is het op zondag 28 mei om 15:00 uur tijd voor de zesde race van 2023.

Vrijdag 26 mei

Eerste vrije training: 13:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur

Zaterdag 27 mei

Derde vrije training: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 28 mei

Grand Prix: 15:00 uur