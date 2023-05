Remy Ramjiawan

Donderdag 25 mei 2023 11:36

Dr. Helmut Marko gaat ervan uit dat de concurrentie aankomend weekend in Monaco een stuk dichter bij Red Bull zal staan dan in de voorgaande wedstrijden. De 80-jarige Oostenrijker verwacht niet alleen dat Ferrari dit weekend sterk voor de dag zal komen, ook met Fernando Alonso wordt rekening gehouden.

De koningsklasse maakt zich op voor de race in Monte Carlo. Het is het eerste weekend in Europa, na het wegvallen van de race in Imola. Dat betekent dat diverse teams updates hebben meegenomen en daar waar Red Bull normaliter kan leunen op de hoge topsnelheid, is dat voordeel in Monaco misschien niet zo sterk als op andere circuits. Het betekent dat de concurrentie kan hopen op een buitenkansje.

'Wie vooraan rijdt, bepaalt het tempo'

In gesprek met Motorsport-Magazin blikt Marko vooruit op het raceweekend en onthult hij dat de renstal uit Milton Keynes dit weekend misschien niet de favoriet voor de zege is. "We kunnen in Monaco niet leunen op onze sterke punten tijdens de race. Wie vooraan rijdt, bepaalt het tempo", legt Marko uit. De DRS is dit jaar meer dan eens een sterk wapen geweest van de RB19, maar er zijn simpelweg te weinig rechte stukken in Monte Carlo: "Bandenslijtage zal niet doorslaggevend zijn. Daarnaast zijn er geen rechte stukken waar ons snelheidsvoordeel in het spel komt."

Bandentemperatuur is cruciaal

De SF-23 van Ferrari komt wellicht op topsnelheid tekort op de RB19, maar beschikt wel weer over flink wat mechanische grip en dat is in Monaco dan weer een groot voordeel. "Wat we tot nu toe hebben gezien, is dat Ferrari soms sneller is dan Red Bull in de langzame bochten. Het zal spannend worden. We zullen zien", zo wacht Marko het af. Toch houdt hij rekening met Ferrari, want de Italiaanse renstal krijgt de baden snel op temperatuur en dat kan tijdens de kwalificatie weleens het verschil zijn. "Ik denk dat dat doorslaggevend kan zijn in de kwalificatieronde. Ook Alonso is hier altijd goed. De handicap van het gebrek aan topsnelheid maakt niet uit in Monte Carlo. En als ze een goed weekend hebben waarin ze meteen vooraan staan in de kwalificatie, is hij zeker een kandidaat", aldus Marko die een verrassing niet uitsluit.