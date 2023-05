Remy Ramjiawan

Woensdag 24 mei 2023 15:07 - Laatste update: 15:08

Van de 28-jarige Carlos Sainz circuleerde dinsdagavond diverse afbeeldingen waarbij de Spanjaard met een verband over zijn rechterbovenbeen te zien was. Er werd even gedacht aan het moeten missen van de Grand Prix van Monaco, maar de Ferrari-coureur geeft op social media uitsluitsel en bevestigt dat hij 'gewoon' in actie zal komen in Monte Carlo.

Sainz was samen met collega's Charles Leclerc, Pierre Gasly en Fernando Alonso uitgenodigd om het op te nemen tegen het sterrenteam van Monaco. Het belangrijkste doel van de voetbalwedstrijd was om geld in te zamelen voor het goede doel. De Spanjaard verliet de wedstrijd echter vroegtijdig met een, op het oog, blessure aan zijn rechter bovenbeen. Deze werd vervolgens ook ingezwachteld en daarna volgde de twijfels over een eventuele deelname aan de race van aankomend weekend in Monaco.

Stop met iets te verzinnen

Hoewel Formule 1-journalist Giuliano Duchessa eerder al aangaf dat het om een lichte kneuzing zou gaan en dat Sainz dus gewoon kan racen, wilde de Spanjaard zelf ook wat duidelijkheid op Instagram scheppen. "Hoi iedereen. Ik wil alleen even laten weten dat het goed met mij gaat en dat ik helemaal klaar ben voor de race dit weekend in Monaco. Wat er gisteren gebeurde was simpelweg wat contact tijdens de voetbalwedstrijd voor het goede doel, maar het was zeker geen blessure. Ik heb er van genoten om even te voetballen, zoals ik altijd doe en ik kijk echt uit naar het komende weekend." Sainz sluit vervolgens af met de hashtag: #stopinventing