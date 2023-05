F1 Manager 23 aangekondigd: dit zijn de nieuwe features

Jordy Stuivenberg

Woensdag 24 mei 2023 13:57

Formule 1-fans kunnen ook dit seizoen ervaren hoe het is om zelf aan het roer te staan. F1 Manager 23 is zojuist aangekondigd en een van de belangrijkste vernieuwingen is dat je echte momenten uit het huidige seizoen kunt naspelen. Zo kun jij die ene tactische blunder rechtzetten of kijken of het je lukt Max Verstappen vanaf P9 naar de overwinning te loodsen.

F1 Manager 22 was de eerste uitgave van de managementsimulatie van Frontier Developments. Die game zag er vooral erg goed uit, maar miste de diepgang om het spel lang interessant te houden. In de 2023-editie is daar wat aan gedaan, zo belooft de ontwikkelaar. Ook nu sta je aan het roer van één van de tien teams op de Formule 1-grid en maak je op en naast de baan de belangrijkste beslissingen.

De eerste vernieuwing die is aangekondigd is de Race Replay-modus. Hierin krijg je scenario’s voorgeschoteld die zich echt hebben voorgedaan tijdens het lopende seizoen. Voorbeelden zijn de eerder aangehaalde inhaalrace van Verstappen, maar het zou ook kunnen dat Fernando Alonso in Monaco zijn vleugel stuk rijdt en jij hem alsnog naar het podium moet zien te dirigeren. Ook de career mode is voorzien van de nodige nieuwe features. Een ervan is de introductie van de sportief directeur, die onder andere het risico tijdens pitstops bepaalt. Ga je tot het gaatje, met het risico op fouten, of speel je juist op safe? Daarnaast speelt ook het gewicht van je auto mee bij het bepalen van je tactiek en afstelling.

Coureurs opleiden

Je kon al coureurs inhuren uit de Formule 2 en Formule 3, maar het grootste verschil is nu dat deze kampioenschappen ook gesimuleerd worden en je dus uitslagen van races terug kunt kijken. Ook het vermelden waard: als je in F1 Manager 23 een coureur contracteert, dan kan dat ook met ingang van het nieuwe seizoen. In de game van vorig jaar kon je alleen per direct van coureur wisselen.

Banden managen

Andere tweaks maken de bandentemperatuur belangrijker, waardoor je scherper zult moeten zijn om de grip van je auto’s te optimaliseren. Je krijgt ook te maken met het zelfvertrouwen van je coureurs en dat heeft weer invloed in wat ze kunnen en aandurven op het circuit. Een coureur met het zelfvertrouwen van Verstappen zal bijvoorbeeld eerder voor een gewaagde inhaalactie gaan.

F1 Manager verschijnt later dit jaar voor de consoles en PC.