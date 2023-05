5x unieke liveries voor de Grand Prix van Monaco

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 23 mei 2023 15:45

McLaren en Williams introduceren komend weekend een speciale livery voor de Grand Prix van Monaco. Het is even afwachten hoe hun bolides er precies uit gaan zien, maar we hebben nog wat last minute inspiratie voor ze.

Het prinsdom blijkt een populaire locatie voor speciale liveries, zeker bij McLaren, Red Bull en Red Bull-voorloper Jaguar. De bolides uit Milton Keynes werden liefst drie keer in een nieuw jasje gehesen voor de Formule 1-klassieker, terwijl McLaren in 2014 en 2021 hetzelfde deed. In het geval van de Britse autofabrikant komt daar in 2023 een nieuwe livery bij, die vandaag onthuld zal worden. Dit zijn de vijf tofste liveries die we de afgelopen jaren in Monaco voorbij zagen komen.

Artikel gaat verder onder video

McLaren in 2021

McLaren hulde zijn MCL35M voor de Grand Prix van Monaco in 2021 in de iconische Gulf-kleuren. Deze livery sierde tal van legendarische racewagens, zoals de Porsche 917 uit de jaren '70. Gulf tekende in 2020 al als sponsor en dus kon een eerbetoon aan de geschiedenis van de autosport niet uitblijven. Er kwam wat kritiek over het kleurgebruik van McLaren, want het blauw/oranje leek niet helemaal overeen te komen met de kleuren van vroeger, maar dat mocht de pret niet drukken.

Red Bull in 2006

Red Bull stond in de beginjaren van het team vooral bekend om zijn feesten en andere uitspattingen. Het was dan ook perfect aan het team toe te vertrouwen om drie coureurs in een Superman-pak te hijsen en ook de bolides te voorzien van een de bekende rode cape, allemaal ter promotie van de nieuwe Superman-film. De Nederlander Robert Doornbos was destijds testrijder bij het team en liet in de Ziggo Sport-studio al eens zien nog steeds in het pak te passen.

Jaguar in 2004

De basis voor het latere Red Bull-team werd gelegd in de tijd dat het team Jaguar heette. Het is dan ook niet geheel toevallig dat ook de Britse fabrikant op dit lijstje staat. Deze keer was de release van de film Ocean's Twelve aanleiding voor de speciale livery. De wagens van Christian Klien en Mark Webber werden allebei voorzien van een diamant in de neus, maar in het geval van Klien bleek die na een crash onvindbaar. De schade? Dik 275.000 euro.

McLaren in 2014

Naast Gulf kennen we ook John Player Special als sponsor die verschillende van de mooiste racewagens uit de geschiedenis sierde. De zwart-goude bolides van Lotus symboliseren een tijd waarin alles kon en mocht in de autosport. Het zakelijke McLaren koos helaas voor de veilige optie in 2014 en dus was er op hun wagen helaas geen goud te bekennen.

Red Bull in 2005

In 2005 veroverde een leger Stormtroopers de paddock van Monaco. Ter ere van de première van Star Wars: The Force Awakens werden de monteurs van het team in de bekende witte pakken gehesen en kreeg de Red Bull RB1 een opvallende Star Wars-livery. De Force was niet direct met het team van Red Bull, want David Coulthard en Vitantonio Liuzzi haalden allebei de finish niet.