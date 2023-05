Remy Ramjiawan

Dinsdag 23 mei 2023 14:42 - Laatste update: 15:48

Haas-teambaas Guenther Steiner houdt rekening met de typische problemen die in Monaco ook dit weekend zullen gaan opspelen, zoals het verkeer tijdens de kwalificatie. Op het krappe baantje in Monte Carlo is er maar weinig ruimte om uit wijken voor collega's en de Italiaanse teambaas zal dit weekend daarom de focus leggen op de communicatie.

Het Formule 1-circus maakt zich op voor de misschien wel de bekendste wedstrijd van de kalender, Grand Prix van Monaco. Hoewel de race vaak fraaie plaatjes oplevert, staan de muren erg dichtbij en is inhalen geen gemakkelijke opgave. Het accent ligt voor veel teams dan ook op de kwalificatie, want daar valt het meest te winnen. Toch houdt Steiner ook rekening met de verwachte drukte op de baan, want in Monaco zijn er maar weinig opties om plaats te maken voor een snellere concurrent.

Bovenop blijven zitten

In depreview van Haas legt Steiner uit dat de kwalificatie misschien wel de belangrijkste sessie van het weekend is. "Tijdens de vrije training gaan we veel energie steken in de voorbereiding op de kwalificatie, want het is belangrijk om goed te kwalificeren. Inhalen is niet onmogelijk, maar wel heel erg moeilijk", legt Steiner uit. Tijdens de kwalificatie speelt het verkeer bijna altijd wel een rol in Monaco en de teambaas wil daarom dat de communicatie dit weekend top is. "Het is heel belangrijk om er bovenop te blijven zitten en de coureurs zo kalm mogelijk te houden. De stress ervan is eigenlijk al genoeg in Monaco, want je rijdt met hoge snelheid langs veel krappe muren."

Communicatie nog belangrijker dan normaal

Plaatsmaken voor collega's is daarbij belangrijk, maar de juiste plekken moeten volgens hem worden uitgezocht om ruimte te creëren. Alles valt of staat volgens Steiner dan ook met de juiste communicatie tussen de coureurs en hun engineers. "Dat is het enige wat je kunt doen en soms gaat het goed, maar soms ook fout - dus daar ligt onze belangrijkste focus tijdens de sessies", aldus Steiner.