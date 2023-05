Ralf Schumacher noemt toestand Duitse autosport 'catastrofaal'

Jordy Stuivenberg

Ralf Schumacher heeft geen hoge pet op van de Duitse autosport. Waar in het verleden veel serieuze talenten via de Duitse Formule 3 hun weg naar de top vonden, kiezen zij nu vaak de Italiaanse route. De zesvoudig Grand Prix-winnaar vindt het kwalijk dat het een land als Duitsland niet lukt om meer dan één Formule 1-coureur af te leveren.

Sinds het afscheid van broer Michael Schumacher loopt de interesse in de Formule 1 terug. Zelfs Sebastian Vettel kon de Duitse fans niet voor de televisie krijgen en ook dit jaar staat er geen Grand Prix op het programma op Hockenheim of de Nürburgring. Nico Hülkenberg is op dit moment de enige Duitse F1-coureur, maar bij een team als Haas zal hij ook niet voor een ommekeer kunnen zorgen. Ralf Schumacher ziet het ook voor de toekomst somber in.

“De huidige situatie is catastrofaal. We hebben onszelf compleet overbodig gemaakt in de wereld van de autosport”, stelt hij in gesprek met Motorsport-Magazin.com. “Ik heb het verschillende keren aangekaart, maar niemand wilde het horen. De grootste fout was de verkoop van de Formule 3. Dat was de toegang tot de Formule 1 en als voorprogramma van de DTM een steunpilaar van de Duitse autosport, ook voor internationale coureurs. Duitsland is nu compleet inwisselbaar."

Italië neemt plek Duitsland in

“Waarom zou je hier nog willen racen? Italië heeft onze rol overgenomen. Dat is het thuisland van de kartsport en Formule 4. We hebben amper kartbanen en de banen die over zijn, zijn oud en slecht. We hebben geen Formule 1-races meer en met Mercedes slechts één Duits team, al komt Audi er in 2026 wel bij. Mercedes kiest zijn mensen niet op basis van waar ze vandaan komen. Dat is prima, maar ze leiden geen jong talent op in de klassieke zin van het woord.”

Schumacher ziet dat de focus van de Duitse bond op dit moment volledig op de DTM ligt. Er zijn ook geen mogelijkheden om de Formule-racerij op korte termijn nieuw leven in te blazen. “We hebben er totaal niet in geïnvesteerd, helemaal niets! Voor de kartsport moet je naar Italië en daar blijf je ook als jonge coureur. Dat maakt het voor 99 procent van alle coureurs onmogelijk om door te breken, want een seizoen in Italië kost al 250.000 euro. Dat kunnen niet veel ouders ophoesten.”