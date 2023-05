Lars Leeftink

Maandag 22 mei 2023 17:03

Piero Ferrari kan niet anders dan toegeven dat Max Verstappen momenteel in 'de piek' van zijn carrière zit. De Italiaan weet echter ook waarom Charles Leclerc niet in staat is geweest om de tweevoudig wereldkampioen uit te dagen, en dit ligt niet aan zijn snelheid of aan de kwaliteiten van de Monegask.

Tot nu toe kan niemand de RB19 van Red Bull Racing evenaren, zeker niet als Verstappen de auto aan het besturen is. De Nederlander won drie van de eerste vijf races, terwijl Red Bull tijdens vier van de vijf races op P1 en P2 eindigde. Mercedes, Aston Martin en Ferrari hebben tot nu toe het nakijken, en ook de zoon van Enzo Ferrari moet toegeven dat er momenteel geen maat staat op de tweevoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: De winnaars van de laatste races in Monaco die nu nog actief zijn

Verstappen te sterk

Piero Ferrari zegt in gesprek met Autosprint dat hij van mening is dat Verstappen in de vorm van zijn leven zit en moeilijk te verslaan is. "Hij is ongelofelijk snel. Hij reed al in de Formule 1 toen hij nog niet eens een rijbewijs had. Ik was erbij toen hij zijn eerste overwinning pakte in Barcelona. Hij heeft daarna ook zo zijn fouten gemaakt, en ongelukken meegemaakt. Nu is hij nog steeds jong, maar heeft hij al heel veel ervaring. Hij is een geweldige coureur die zich op de piek van zijn carrière bevindt."

Coureurs Ferrari

Over Leclerc is Piero Ferrari zeer tevreden. De Italiaan denkt dat Leclerc het niveau van Verstappen kan halen en hem kan uitdagen. "Charles [Leclerc] heeft wel de benodigde snelheid om Verstappen te evenaren. Hij heeft echter minder ervaring, als je kijkt naar het aantal Grand Prix-deelnames. Leclerc kan nog groeien, hij zal nog steeds groeien." Over Sainz is Piero Ferrari ook te spreken, ondanks dat de Spanjaard nog niet heeft laten zien wat hij kan. "Ik denk dat we zijn volledige potentieel nog niet hebben gezien, daar wachten we nog op."