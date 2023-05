Lars Leeftink

De Grand Prix van Monaco staat komend weekend op het programma. De populaire race, die altijd gepaard gaat met veel luxe en bombarie, is door veel coureurs al gewonnen. Toch zijn er maar vier huidige coureurs die de race op hun naam hebben staan.

De Grand Prix van Monaco staat eigenlijk altijd op de Formule 1-kalender, ondanks dat de toekomst van de race vaak onderwerp van gesprek is vanwege het contract. Momenteel heeft de race nog een contract tot eind 2025, waardoor de populaire race in ieder geval nog dit seizoen en de twee komende seizoenen op het programma staat. Bij de fans is de race niet altijd populair meer omdat er weinig mogelijkheden zijn om in te halen, maar bij de coureurs is het stratencircuit nog steeds populair. Wie van de huidige coureurs won de prestigieuze race al een keer?

Natuurlijk kan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton niet op deze lijst ontbreken. De Brit won de Grand Prix in 2008, 2016 en 2019. Drie keer dus, wat een fantastische prestatie is op een circuits waar coureurs het lastig vinden om meerdere races te winnen. Toch zijn er een paar coureurs die ook kunnen zeggen dat ze meerdere zeges hebben geboekt. Denk aan Michael Schumacher, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, David Coulthard, Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda en Graham Hill. Toch is er ook nog een huidige coureur die het twee keer voor elkaar kreeg om in Monaco te winnen.

Dat was Fernando Alonso. De Spanjaard is dit jaar in vorm met vier podiumplekken tijdens de eerste vijf races van 2023, en weet hoe het is om te winnen in Monaco. Hij deed het namelijk in 2006 en 2007 achter elkaar, iets wat in het verleden alleen Rosberg, Schumacher, Senna, Prost, Lauda en Hill voor elkaar kregen. Alonso won in 2006 namens Renault en in 2007 namens McLaren-Mercedes, toen hij teamgenoot was van Hamilton.

Ook regerend tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft zijn naam in het lijstje van coureurs staan die ooit een Grand Prix wonnen in Monaco. De Nederlander moest er een tijdje op wachten, maar kreeg het in 2021 voor elkaar om de race te winnen. Het was ook de enige keer waarin hij tot nu toe echt in de buurt kwam van P1, want Monaco en Verstappen zijn tot nu toe niet per se een gelukkig huwelijk geweest. Wellicht dat daar in 2023 verandering in komt en hij zijn tweede zege kan boeken.

Sergio Pérez

Dan de laatste coureur die momenteel in de Formule 1 actief is en al een Grand Prix van Monaco op zijn naam heeft staan: Sergio Pérez. De Mexicaan is dit jaar de grootste uitdager van Verstappen in het kampioenschap en kreeg het in 2022 voor elkaar de race in Monaco te winnen. Pérez zal ook komend weekend weer een kanshebber zijn, gezien het feit dat hij enorm goed is tijdens raceweekenden met stratencircuits. Dit is ook in 2023 alweer gebleken tijdens de raceweekenden in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan.