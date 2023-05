Vincent Bruins

Rinus van Kalmthout, in de Verenigde Staten van Amerika beter bekend als Rinus VeeKay, heeft zich als tweede gekwalificeerd voor de Indianapolis 500. De 107e editie van de beruchte race gaat aankomende zondag, een paar uurtjes na de Grand Prix van Monaco, van start.

VeeKay komt uit voor Ed Carpenter Racing, een team dat normaal gesproken in het middenveld te zien is, maar op de ovals uitblinkt. De ploeggenoten van de Nederlander, teameigenaar Ed Carpenter en Conor Daly, zullen de Indy 500 aanvangen vanaf posities 13 en 16, respectievelijk.

Wederom op eerste startrij

Tijdens de kwalificaties van afgelopen zaterdag werd de grid van posities 13 tot en met 30 bepaald, maar VeeKay werd vierde met een gemiddelde snelheid van 233.395 mijl per uur (375.613 km/u) en dus mocht hij door naar de sessie voor de twaalf snelste coureurs. In deze sessie die op de zondag werd verreden, ging hij nog harder en hij werd derde met een gemiddelde snelheid van 233.801 mijl per uur (376.266 km/u). De Nederlander mocht vervolgens deelnemen aan de 'Fast Six', de allesbepalende sessie voor de top zes. VeeKay vond nog meer snelheid en wist een gemiddelde over vier rondjes van 234.211 mijl per uur (376.926 km/h) te klokken. Hij kwam daarmee slechts 0.006 mijl per uur te kort op Chip Ganassi Racing-coureur Álex Palou, maar de Nederlander mag wel voor het derde opeenvolgende jaar de Indianapolis 500 aanvangen vanaf de eerste rij.

Bij de Indianapolis 500 worden de kwalificatietijden in gemiddelde snelheden over vier rondjes laten zien, maar omgerekend was het verschil in gemiddelde rondetijd tussen Palou en VeeKay slechts een duizendste van een seconde.

Volgende week met een fles melk

"Ik was zo ontzettend dichtbij de pole position voor de Indianapolis 500 en baal er stiekem wel van dat Palou een paar duizendsten sneller was, maar ik heb alles gegeven en ben ontzettend blij met andermaal een front row startplaats," liet de 22-jarige vanuit de Verenigde Staten weten. "Dit is voor Ed Carpenter Racing een geweldige duw in de rug na een moeilijke openingsfase van het seizoen. Ik zal eerlijk vertellen dat ik vanochtend niet opstond met het idee dat ik de ronde voor pole zou kunnen rijden. Ganassi en McLaren waren immers met vier wagens vertegenwoordigd in de top twaalf, terwijl ik er alleen voor stond. Tot overmaat van ramp kregen we ook nog met een motorprobleem te maken tijdens de afsluitende training. De monteurs van ECR hebben fantastisch werk geleverd door dit razendsnel te verhelpen. Ik wil Alex Palou feliciteren met de pole position, maar wil volgende week zelf die fles melk hebben," besluit VeeKay strijdvaardig.