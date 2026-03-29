Oliver Bearman, Generic, 2026, Japanese GP

Sainz woedend op FIA na crash Bearman: “We hebben ze gewaarschuwd”

Oliver Bearman, Generic, 2026, Japanese GP — Foto: © IMAGO
Sainz woedend op FIA na crash Bearman: “We hebben ze gewaarschuwd”

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Carlos Sainz, één van de directeuren van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), is toch wel boos op de FIA dat er weinig is gedaan met de eerdere waarschuwingen die de coureurs hebben gegeven. Oliver Bearman crashte in Suzuka vanwege het hoge snelheidsverschil met zijn voorganger Franco Colapinto, mede dankzij het energiesparen dat nodig is anno 2026.

Het nieuwe racen zorgt voor enorme snelheidsverschillen tussen de coureurs. Zo kan een coureur zijn volle accu op het rechte stuk benutten, terwijl een ander juist aan het opladen is. Het zorgt er in sommige gevallen voor dat coureurs elkaar naderen met een verschil van 50 kilometer per uur. Dat kan bij een onoplettend momentje toch echt voor gevaarlijke situaties zorgen.

FIA keek alleen naar tweaken kwalificatie, maar niet de race

Sainz legt na afloop van de Grand Prix van Japan bij Sky Sports F1 uit dat hij boos is op de FIA, omdat de coureurs voor dit soort situaties hebben gewaarschuwd: "Ik was zo verbaasd toen ze [FIA] zeiden: nee, we lossen het probleem met de kwalificatie op en laten de races met rust, want die zijn spannend. Als coureurs hebben we ons er steeds sterk voor ingezet dat het probleem niet alleen de kwalificatie is, maar ook de races zelf, en wij [GPDA] hebben er altijd voor gewaarschuwd dat dit soort ongelukken zouden gebeuren."

Sainz vreest voor ergere ongelukken

Bearman kon het na een medische check en de klapper van 50G uiteindelijk nog navertellen, maar Sainz wijst op de gevaren die nog gaan komen: "We hadden hier geluk dat er een uitloopstrook was. Stel je voor dat je naar Bakoe, Singapore of Las Vegas gaat en daar met zulke hoge snelheden en botsingen vlak langs de muren te maken krijgt. Ik, of wij als GPDA, hebben de FIA gewaarschuwd dat dit soort ongelukken met deze reglementen veel zullen voorkomen en dat we snel iets moeten veranderen als we dat willen voorkomen." Het is nu nog goed afgelopen, maar Sainz vreest: "Ik hoorde dat het 50G was, dat is hoger dan mijn crash in Rusland in 2015, toen was het 46G. Stel je eens voor wat voor soort crash je in Las Vegas, Bakoe, enzovoort zou kunnen hebben."

Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

  • 2 uur geleden
