Hoewel het er even ernstig uitzag, kan Oliver Bearman melden dat hij ongedeerd is gebleven na de horrorcrash op Suzuka. De Engelsman liep hinkend uit zijn Haas na de klapper in Japan, waarbij hij maar liefst 50G te verwerken kreeg.

Kimi Antonelli was in Japan de grote winnaar. Zo wist hij niet alleen op zaterdag de poleposition te pakken, maar ook op zondag de overwinning, ondanks een dramatische start. Daardoor leidt de Italiaan momenteel het klassement. Wel gaf hij aan dat de safety car, die op de baan kwam na de crash van Bearman, voor hem een welkom gelukje was.

Klapper in Spoon

Bearman was namelijk in gevecht met Franco Colapinto en richting Spoon was het snelheidsverschil zo groot dat de Engelsman een inhaalpoging deed. Daarbij kwam hij echter op het vuile gedeelte van de baan terecht. Vervolgens verloor hij de controle over de wagen en schoof hij zijwaarts de bandenstapels in. Even leek het erop dat hij een flinke blessure had opgelopen, toen Bearman moeizaam richting de marshals liep, maar uiteindelijk bleken de gevolgen mee te vallen. Het team liet eerder al via social media weten dat Bearman oké was, al had hij wel een flinke tik op zijn knie gekregen.

Here's the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP

Bearman is oké

Bearman laat nu zelf ook van zich horen: "Ik ben blij om te zeggen dat alles oké is met mij." Ook steekt hij de hand in eigen boezem: "Daarnaast wil ik mijn excuses aanbieden aan het team. Het was een beetje een 'freak'-ongeluk door zulke grote snelheidsverschillen." Daarbij neemt hij ook even de tijd voor teamgenoot Esteban Ocon, die nog één punt wist te scoren: "We moeten dit terugkijken en begrijpen. Aan de andere kant ben ik blij dat Esteban vandaag nog punten heeft gescoord, ondanks dat de timing van de door mij veroorzaakte safety car voor hem niet ideaal was."

