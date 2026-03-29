close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
verstappen, red bull, japan

De Telegraaf: 'Een tussentijds afscheid van Verstappen dit jaar zal niet gebeuren'

2 reacties

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen kon wederom weinig genieten van de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Japan en na afloop was de Nederlander wederom hardop aan het nadenken over zijn toekomst. Fans die bang zijn voor een vroegtijdig pensioen middenin het seizoen, hoeven echter niet te vrezen.

Dat Verstappen momenteel met zijn ziel onder zijn arm rondloop in de Formule 1, dat is inmiddels wel duidelijk. Ook tijdens de Grand Prix van Japan zal zijn plezier in de koningsklasse ongetwijfeld niet zijn verhoogd. Verstappen beleefde een weinig inspirerende race op het circuit van Suzuka, waar hij vrijwel de gehele race vastzat achter Pierre Gasly en zijn Alpine. De viervoudig wereldkampioen kwam zodoende als achtste over de streep om nog een paar schamele punten mee te nemen uit het Aziatische land, alvorens de Formule 1 nu een langdurige pauze tegemoet gaat na de afgelaste races in het Midden-Oosten.

Eerdere commentaren

Tijd om na te denken, dus. Verstappen gaf voor de camera van Viaplay al toe dat precies dat is wat hij de komende weken zal gaan doen: "Wat ik wil voor de toekomst. Daar gaat het om. In deze paddock, ja. Niet privé. De komende weken en maanden ga ik daarvoor gebruiken. Het leven gaat door. Er is meer dan Formule 1 in het leven. Je kunt meer dingen doen. Het moet wel leuk blijven om hier te blijven", zo klonk het heldere commentaar van de viervoudig wereldkampioen.

Geen pensioen tijdens het seizoen

Door alle commentaren van Verstappen wordt er zelfs gespeculeerd over een vroegtijdig pensioen middenin dit seizoen, maar dat is volgens De Telegraaf niet waar: "Een tussentijds afscheid dit jaar zal niet gebeuren, maar het spookt momenteel wel degelijk door het hoofd van de Nederlander om – ondanks een doorlopend contract tot en met 2028 – er na dit jaar de brui aan te geven." Ten slotte geeft Verstappen wel toe dat het blijven motiveren van zichzelf lastig is: "Hoe ik mezelf op dit moment motiveer? Dat is een terechte vraag. Laat ik het zo zeggen: elke ochtend als ik opsta, overtuig ik mezelf om het weer te proberen.”

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Verstappen Japan 2026

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

  • 1 uur geleden
  • 7
'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'

'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'

  • Gisteren 18:41
  • 8
Tirade Leclerc op boordradio tijdens kwalificatie: "Dit is echt een f*cking grap"

Tirade Leclerc op boordradio tijdens kwalificatie: "Dit is echt een f*cking grap"

  • Gisteren 15:47
  • 10
Alonso wijst op situatie Verstappen: ‘Ik rijd al 23 jaar met auto’s die niet in de top vier zitten’

Alonso wijst op situatie Verstappen: ‘Ik rijd al 23 jaar met auto’s die niet in de top vier zitten’

  • Gisteren 15:03
  • 8
Onboard-beelden laten zien: gefrustreerde Verstappen zwaait naar Gasly

Onboard-beelden laten zien: gefrustreerde Verstappen zwaait naar Gasly

  • Vandaag 10:11
  • 6
Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen"

Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen"

  • 3 uur geleden
  • 3

Net binnen

14:16
Hamilton begrijpt niks van Ferrari: "Leclerc had meer vermogen"
14:02
Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"
13:52
Verstappen wil niet in F1 blijven om zakken te vullen: "Draait niet om geld, maar om passie"
13:36
Tim Coronel fileert FIA na statement: "Dit is precies hoe je een sport stukmaakt"
13:15
Mekies over teleurstellende achtste plaats Verstappen: "We hebben veel geleerd"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden" Max Verstappen

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

20 minuten geleden 1
Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine Stand Formule 1

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

1 uur geleden
Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg" Max Verstappen

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

1 uur geleden 7
Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen" Max Verstappen

Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen"

3 uur geleden 3
Ontdek het op Google Play
x