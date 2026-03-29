De Telegraaf: 'Een tussentijds afscheid van Verstappen dit jaar zal niet gebeuren'
Max Verstappen kon wederom weinig genieten van de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Japan en na afloop was de Nederlander wederom hardop aan het nadenken over zijn toekomst. Fans die bang zijn voor een vroegtijdig pensioen middenin het seizoen, hoeven echter niet te vrezen.
Dat Verstappen momenteel met zijn ziel onder zijn arm rondloop in de Formule 1, dat is inmiddels wel duidelijk. Ook tijdens de Grand Prix van Japan zal zijn plezier in de koningsklasse ongetwijfeld niet zijn verhoogd. Verstappen beleefde een weinig inspirerende race op het circuit van Suzuka, waar hij vrijwel de gehele race vastzat achter Pierre Gasly en zijn Alpine. De viervoudig wereldkampioen kwam zodoende als achtste over de streep om nog een paar schamele punten mee te nemen uit het Aziatische land, alvorens de Formule 1 nu een langdurige pauze tegemoet gaat na de afgelaste races in het Midden-Oosten.
Tijd om na te denken, dus. Verstappen gaf voor de camera van Viaplay al toe dat precies dat is wat hij de komende weken zal gaan doen: "Wat ik wil voor de toekomst. Daar gaat het om. In deze paddock, ja. Niet privé. De komende weken en maanden ga ik daarvoor gebruiken. Het leven gaat door. Er is meer dan Formule 1 in het leven. Je kunt meer dingen doen. Het moet wel leuk blijven om hier te blijven", zo klonk het heldere commentaar van de viervoudig wereldkampioen.
Geen pensioen tijdens het seizoen
Door alle commentaren van Verstappen wordt er zelfs gespeculeerd over een vroegtijdig pensioen middenin dit seizoen, maar dat is volgens De Telegraaf niet waar: "Een tussentijds afscheid dit jaar zal niet gebeuren, maar het spookt momenteel wel degelijk door het hoofd van de Nederlander om – ondanks een doorlopend contract tot en met 2028 – er na dit jaar de brui aan te geven." Ten slotte geeft Verstappen wel toe dat het blijven motiveren van zichzelf lastig is: "Hoe ik mezelf op dit moment motiveer? Dat is een terechte vraag. Laat ik het zo zeggen: elke ochtend als ik opsta, overtuig ik mezelf om het weer te proberen.”
