Lars Leeftink

Zaterdag 20 mei 2023

Peter Windsor, voormalig teammanager in de Formule 1, heeft onthuld wanneer hij Max Verstappen voor het eerst in actie zag en wat er toen door hem heen ging. Ook zegt de Brit het logisch te vinden dat de Nederlander zich snel aan de Formule 1 kon aanpassen.

In een video op zijn YouTube-kanaal laat Windsor weten wanneer hij Verstappen voor het eerst in actie zag en wat zijn eerste indruk was toen hij de Nederlander voor het eerst zag rijden. “Ik zag Verstappen voor het eerst in Euro F3. Ik heb hem nooit in karts gezien, helaas. Ik zag hem in Euro F3, en op het eerste gezicht leek hij al een zeer vaardige coureur.” Niet lang daarna streden Mercedes en Red Bull om de diensten van de Nederlander, waarna de tweevoudig wereldkampioen uiteindelijk koos voor Red Bull.

Debuut in F1

In 2015 was het moment daar dat Verstappen zijn debuut maakte in de Formule 1. De Nederlander kon begin 2016 al de overstap maken naar topteam Red Bull, waarna hij zijn eerste race in Spanje meteen won. Volgens Windsor was het allesbehalve een verrassing om te zien hoe snel het ging met Verstappen. "Het was voor mij geen verrassing dat hij zich zo snel aanpaste aan de Formule 1. Hij deed dat zo ongelooflijk goed. Hij beheerst elk aspect van de sport voor 100%, hij is één van de groten in de sport."

Vervolg Verstappen

Vervolgens duurde het even voordat Verstappen echt een kans kreeg om mee te doen om de titel, maar dit gebeurde dan eindelijk in 2021. Meteen profiteerde hij en won Verstappen na een chaotische slotrace in Abu Dhabi zijn eerste wereldkampioenschap. In 2022 domineerde hij vervolgens F1 en verbrak hij meerdere records richting zijn tweede wereldtitel. In 2023 is de Nederlander wederom hard op weg om een prijs toe te voegen aan zijn prijzenkast. Mocht hem dit in 2023 lukken, dan is hij naast Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Juan Manuel Fangio de vijfde coureur die drie keer achter elkaar wereldkampioen weet te worden.