Lars Leeftink

Zaterdag 20 mei 2023 17:01

Red Bull Racing is tot nu toe in de Formule 1 niet te stoppen gebleken tijdens het seizoen 2023. Het team heeft de controle na vijf races in beide kampioenschappen. Tevens staat het team in bijna alle statistieken ook ruim bovenaan.

Max Verstappen won tot nu toe in 2023 drie races, terwijl teamgenoot Sergio Pérez twee races won. Vier van de vijf races eindigde het duo op P1 en P2, met uitzondering van de race in Australië. Dit kwam echter alleen omdat de Mexicaan vanaf P20 moest beginnen. Verstappen en Pérez strijden momenteel dan ook om de titel in het kampioenschap bij de coureurs, terwijl Red Bull bij de constructeurs helemaal geen uitdagers heeft. Aston Martin, Ferrari en Mercedes zijn voor nu vooral geforceerd om te vechten om P2 en zitten al op meer dan 100 punten achterstand van Red Bull.

Bizarre statistiek

Na vijf races kan tevens gesteld worden dat het vooral de coureurs van Red Bull zijn die weten hoe het in 2023 is om op P1 te rijden. Maar liefs 257 rondjes van de 273 rondjes dit seizoen reed er een RB19 op P1 tijdens de eerste vijf races. Dit is 94%. Mercedes staat in deze statistiek op de tweede plaats met elf rondjes op de eerste plaats tijdens een race (vooral in Australië), wat 4% is van het totaal. Aston Martin en Ferrari zijn de andere teams die op P1 hebben gereden tijdens de race. Aston Martin kwam tot drie rondjes (1%), Ferrari tot twee rondjes (0.7%). Dit was echter vooral na pitstops van de Red Bull-coureurs, voordat ze zelf naar binnen gingen voor hun eigen stop. Het is een statistiek die duidelijk weergeeft hoe dominant Red Bull tot nu toe in 2023 is.