Volgens Peter Windsor is de annulering van het Grand Prix-weekend in Imola vervelender voor Max Verstappen, dan voor teamgenoot Sergio Pérez. De Brit vindt het Autodromo Enzo e Dino Ferrari een typisch 'Max-circuit' en vermoedt daarom dat de Mexicaan niet rouwig is om de race over te slaan.

Ronde zes van het wereldkampioenschap Formule 1 is afgelast en dat heeft alles te maken met de noodtoestand die op dit moment geldt in het gebied Emilia-Romagna. Extreme weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat de Formule 1 het niet op haar plaats vindt om daar nu te gaan racen, daarnaast kon het ook niet de veiligheid garanderen. Het wereldkampioenschap lijkt naar alle waarschijnlijk een ronde minder te gaan tellen, want er is in 2023 maar weinig plek om het raceweekend in te halen.

'Meer een verlies voor Max, dan voor Checo'

Het onderlinge verschil tussen de heren van Red Bull Racing is op dit moment veertien punten in het voordeel van de Limburger. In de meest recente stream van Windsor, legt de journalist uit dat hij vermoedt dat het wegvallen van de race in Imola Verstappen meer raakt, dan Pérez. "Wat zal Max denken, 'Een race minder om te winnen'? Absoluut, het was ongetwijfeld meer een Max-circuit dan een Checo-circuit, dus het is meer een verlies voor [Max red.]. Als deze twee mannen aan het einde van het jaar heel dicht bij elkaar zitten qua punten, wat überhaupt al een grote maar is, dan zal Imola een race zijn waarvan Max de afwezigheid zal betreuren", zo legt hij uit.

Goede beslissing

De keuze van de Formule 1 om de race 48 uur voor de eerste vrije training te annuleren werd woensdag alom geprezen, waarbij Windsor wees op de invloed van Stefano Domenicali, CEO Formule 1 en voormalig teambaas van Ferrari. "Ik denk dat veel van de input kwam van Stefano Domenicali. Hij is opgegroeid in Imola, hij is de CEO van Liberty Formule 1 en het is zijn circuit. Als hij niet weet of het oké is om er een Grand Prix te houden of niet, dan weet niemand op de planeet dat, dus ik denk dat de FIA Stefano's mening daarover respecteerde. Dat zou mijn gok zijn. Ik denk niet dat de FIA te snel heeft gehandeld. Ik denk dat dit goed doordacht was en het is respect voor Stefano's mening dat ze dit gedaan hebben", zo eindigde hij.