Remy Ramjiawan

Vrijdag 19 mei 2023 13:39 - Laatste update: 13:41

Volgens Juan Pablo Montoya zal Nyck de Vries in de komende wedstrijden de stijgende lijn gaan inzetten. De Nederlander staat nog altijd op nul punten, daar waar teamgenoot Yuki Tsunoda er al twee achter zijn naam heeft staan. De Colombiaan heeft De Vries ook zien worstelen, maar verwacht dat dit in Europa - en dus op bekend terrein - een stuk beter zal gaan.

Na het opvallende resultaat vorig jaar in Monza, toen De Vries halsoverkop als invaller van Alexander Albon moest fungeren en een negende plek wist te pakken, waren de verwachtingen voor dit seizoen hooggespannen. Toch blijkt de voormalig Formule E-kampioen nog even wat tijd nodig te hebben om te wennen aan zijn nieuwe bolide. Niet alleen technische mankementen zorgden ervoor dat de Nederlander niet altijd een vlekkeloos weekend kon neerzetten, ook persoonlijke fouten speelden op.

Meer tijd nodig

In de hedendaagse Formule 1 is er maar weinig tijd voor rookies om te kunnen testen, maar ook binnen de sport krijgen rijders maar weinig tijd om zich te bewijzen, daar gaat Montoya bij Motorsport.com op in. "Het is niet makkelijk, maar volgens mij heeft hij vooral nog wat meer tijd nodig. Als we zometeen naar Europa gaan en ook teruggaan naar circuits die hij al kent, dan denk ik dat hij wel beter gaat presteren", zo verwacht de zevenvoudig Grand Prix-winnaar.

Hoewel De Vries de circuits in Bahrein en Bakoe wel kent uit zijn Formule 2-tijd, waren de andere banen nieuw. "Het begin van dit seizoen is moeilijk voor hem, ook als je puur kijkt naar de planning, doordat hij op allemaal nieuwe circuits is gekomen. Als hij eenmaal weer op bekend terrein komt, dan denk ik dat het wel beter zal gaan", legt Montoya dan ook uit.

De druk van Red Bull

Onlangs sprak Helmut Marko de geruchten tegen dat De Vries nog maar drie wedstrijden zou krijgen om te laten zien wat hij kan. Wel was de Oostenrijker in gesprek gegaan met de Nederlander en de conclusie van beide kanten was dat het wel een stuk beter moet gaan. "Tja, dat hoort er ook wel een beetje bij in de Formule 1. Je moet wel presteren natuurlijk, maar goed, hij heeft al wel enkele tekenen van die prestaties laten zien, dus laten we het nog maar even afwachten", aldus Montoya die geloof heeft in een goede afloop.